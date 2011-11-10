У Туреччині знову стався землетрус, зруйновано 18 будівель, зокрема два готелі

Щонайменше 18 будівель зруйновано внаслідок землетрусу, що стався в середу ввечері за 16 км від міста Ван на сході Туреччини, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 5,7.

Серед інших будівель зруйновано два готелі і офісний центр, повідомило державне телебачення Туреччини. Інший телеканал повідомив, що в одному з готелів жили журналісти і працівники гуманітарних організацій, що приїхали у Ван після попереднього землетрусу. На місці події працюють рятувальники.

Люди в паніці вибігли на вулиці. Відомостей про потерпілих не надходило. Сейсмологи не виключають повторення підземних поштовхів.

Потужний землетрус стався в турецькій провінції Ван наприкінці жовтня, його відлуння відчувалися у Вірменії, Грузії, Ірані. За останніми даними, внаслідок землетрусу загинуло майже 600 чоловік.