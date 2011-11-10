Курс НБУ на 10.11.11

Офіційний курс НБУ на 10.11.11100 USD - 798.0700 (9 листопада - 798.0700)100 EUR - 1088.0088 (9 листопада - 1100.3789)10 RUR - 2.6511 (9 листопада - 2.6165)Облікові курси банківських металів на 10.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142056.46 (9 листопада-143173.76)961 XAG 10 Срібло-2759.73 (9 листопада-2764.51)962XPT10Платина-131761.36(9 листопада-132559.43)964XPD10Паладій-52832.23 (9 листопада-53630.30)

Офіційний курс НБУ на 10.11.11 100 USD - 798.0700 (9 листопада - 798.0700) 100 EUR - 1088.0088 (9 листопада - 1100.3789) 10 RUR - 2.6511 (9 листопада - 2.6165) Облікові курси банківських металів на 10.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-142056.46 (9 листопада-143173.76) 961 XAG 10 Срібло-2759.73 (9 листопада-2764.51) 962XPT10Платина-131761.36(9 листопада-132559.43) 964XPD10Паладій-52832.23 (9 листопада-53630.30)

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