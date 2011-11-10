Уряд передав на ратифікацію в Раду договір про зону вільної торгівлі з СНД

Уряд передав на ратифікацію Верховній Раді України договір про зону вільної торгівлі з країнами - учасницями Співдружності незалежних держав.

Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, відповідний законопроект був ухвалений 9 листопада на засіданні Кабміну.

«Створення зони вільної торгівлі в рамках СНД та її подальше функціонування є першочерговим завданням держав-учасниць СНД і передбачено Стратегією економічного розвитку СНД на період до 2020 року, затвердженою рішенням Ради глав урядів СНД від 14 листопада 2008 року», – йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають основними перевагами угоди про зону вільної торгівлі фіксацію зобов’язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, що перебувають у вилученні з режиму вільної торгівлі; закріплення в міждержавному договорі зобов`язань держав - учасниць СНД щодо незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі, «тобто – непогіршення режиму торгівлі, що існує на сьогодні; фіксація у міжнародному договорі положення щодо започаткування процесу скасування експортних мит; скорочення кількості діючих угод, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД; вирішення торгових спорів в площині механізмів і процедур, прийнятих у СОТ тощо».

Крім того, згідно з повідомленням, в угоді про зону вільної торгівлі враховані пропозиції України, які дають можливість більш ефективно захистити національні економічні інтереси, зокрема, при застосуванні захисних заходів.

«В результаті проведених розрахунків в розрізі основних видів економічної діяльності після набрання чинності Договором про зону вільної торгівлі держав - учасниць СНД можна очікувати на додаткове зростання обсягів випуску: сільського господарства – на 3,86%; харчової промисловості – на 3,36%; легкої промисловості – на 3,11%; металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів – на 4,2 %; хімічної і нафтохімічної промисловості – на 4,75%; машинобудування – на 7,19 %. В цілому по економіці після набрання чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД очікується позитивний вплив на рівні близько 3-3,5 % обсягу випуску в цілому, ВВП – на рівні 2,5%», – інформує прес-служба.

«Таким чином, приріст лише одного інтегрального показника – валового внутрішнього продукту становитиме біля 37,5 млрд. грн. Додатковий приріст доходів Державного бюджету може становити біля 9,4 млрд. грн. на рік», – підсумовано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року під час засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було заявлено про створення зони вільної торговки в рамках Співдружності.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.