Анонс на 10 листопада

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Тренер Успіху №1 ділиться секретами успіху". Учасник прес-конференції Микола Латанський поділиться своїми секретами побудови успішного бізнесу, який в лічені роки став відомим на весь світ; розповість про те, як йому вдалося всього за чотири роки у тренінговому, коучинговому та спікерському бізнесі заробити більше 1,000,000 доларів. Крім того, М. Латанський представить унікальну і єдину в своєму роді на всьому Російськомовному Просторі річну програму бізнес-наставництва (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 096 366 97 90. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У рамках Європейського тижня якості в Україні відбудеться конференція «Тотальне вдосконалення для відродження України». Учасники обговорюватимуть шляхи вдосконалення якості освіти, економіки та життя в Україні, будуть розглядати світовий досвід і досвід кращих вітчизняних підприємств, удостоєних численних українських і європейських нагород за якість та ділову досконалість свого виробництва. Учасники: президент УСПП, А. Кінах, президент Української асоціації якості П. Калита, керівник підприємства «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» А. Мікулі, ген.директор компанії «Керамея» І. Телющенко та ін.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Третя міжнародна конференція з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum Ukraine 2011.

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться презентація книги «Як здійснювати благодійну діяльність в Україні згідно з новим Податковим кодексом». Автори видання - Олександр Вінников (Мережа розвитку європейського права) та Максим Лациба (Український незалежний центр політичних досліджень).

* Прес-конференція на тему: «Небезпечний газ: причини, обставини, наслідки нещасних випадків, викликаних використанням газу в побуті». В роботі візьме участь Степан Дунас, заступник голови Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки Україні.

* Розпочнеться прес-тур на ПАТ "Оболонь": «Безпека праці: профілактика травматизму та дивіденди для бізнесу, суспільства, держави». Організатори: комунікаційна група ESG за підтримки Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. У рамках прес-туру відбудеться прес-конференція за участю: директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Юрія Мельникова; голови Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександра Хохотви, директора з охорони праці ПАТ «Оболонь» Петра Атаманенка та ін.

* Прес-конференція за підсумками соціального проекту «ЕКО-МАРКЕТ - школам!». Учасники: Леонід Новохатько, заст. голови КМДА з питань освіти; Віктор Повниця, ген.директор Мережі «ЕКО-МАРКЕТ»; Олександр Незнал, голова Голосіївської РДА; Володимир Телевний, начальник управління освіти Голосіївської РДА; Вадим Іванченко, голова Голосіївської районної організації Партії регіонів.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: "Корекція банківських стратегій в умовах європейської боргової кризи та її вплив на фінансову систему України". Захід пройде з ініціативи ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" FINREP і тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Запрошені: Юрій Колобов, перший заст.голови НБУ; Вадим Копилов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Маріус Вісмантас, координатор проектів Світового банку у фінансовому та приватному секторі України, Білорусі та Молдови; Олександр Павлов, старший банкір ЄБРР; Домінік Меню, директор представництва BNP Paribas; Валентина Жуковська, голова правління ПАТ КБ "Надра"; Сергій Наумов, голова правління ПАТ КБ "Правекс-Банк" і ін.

* Відбудеться аналітичний огляд на тему "Макроекономічний краєвид осені". Учасники: ген.директор аналітичного центру "Бест" Валерій Гладкий і керівник групи радників голови Національного Банку України Валерій Литвицький.

* Прес-конференція на тему: «Влада і ветерани - як знайти компроміс?». Учасники: Юрій Андрєєв, президент ВГО «Союз Чорнобиль Україна»; Сергій Червонописький, голова Українського союзу ветеранів Афганістану.

* Прес-конференція, присвячена позитивним аспектам нової редакції Митного кодексу України.

* Круглий стіл на тему: «Що виграє, а що втратить економіка України від вступу в зону вільної торгівлі з країнами СНД та Євросоюзу». Запрошені: Сергій Терьохін, народний депутат, «Блок Юлії Тимошенко - Батьківщина»; Валерій Коновалюк, народний депутат, Партія регіонів; Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Валерій Мунтіян, Урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄЕС та іншими регіональними об`єднаннями; Володимир Сіденко, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ.

* Круглий стіл «Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні».

* Відбудеться засідання Прес-клубу на тему: "Міжнародні аспекти космічної діяльності" за участю радника голови Державного космічного агентства України Е. Кузнєцова, начальника відділу спеціальних програм ГКАУ К. Волоха, ректора державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, А. Бондаря. Під час заходу відбудеться презентація пріоритетів міжнародного співробітництва України в космічній сфері, визначення космічних технологій як стратегічного становища та іміджу України в світі, представлені головні партнери галузі.

* Відбудеться офіційний візит в Україну Президента Республіки Сербія Бориса Тадича.

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