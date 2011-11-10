На Хмельниччині від початку року порушено близько 30 справ у сфері грального бізнесу

Від початку року на Хмельниччині порушено 26 кримінальних справ у сфері грального бізнесу, 12 із них порушені прокурорами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, за результатами розгляду понад 70 актів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 29 посадовців. Закрито 23 гральних заклади, вилучено 448 гральних пристроїв, 2 комп’ютери і рулетку.

Органами прокуратури заявлено до суду 4 позови про застосування до підприємців фінансових санкцій і вилучення гральних автоматів на суму майже 30 млн. грн. Усі позови задоволено.