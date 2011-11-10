Янукович cьогодні зустрінеться з Президентом Сербії «віч-на-віч»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні проведе зустріч з Президентом Республіки Сербія Борисом ТАДІЧЕМ, який прибуде в Україну з офіційним візитом.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави Української держави, о 14.50 на площі перед будинком Адміністрації Президента України відбудеться офіційна церемонія зустрічі.

О 15.05 розпочнеться зустріч президентів у форматі «віч-на-віч».

Після цього відбудуться українсько-сербські переговори під головуванням В.ЯНУКОВИЧА і Б.ТАДІЧА, а також підписання двосторонніх документів.

На 17.00 запланована зустріч президентів з представниками засобів масової інформації.

За словами глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, у ході переговорів президентів Україні та Сербії планується обговорити стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємної зацікавленості, зокрема питання поглиблення політичного діалогу, інтенсифікації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також зміцнення культурних і гуманітарних зв’язків двох держав.

Окрему увагу, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, буде приділено започаткуванню та реалізації спільних проектів у ключових сферах економіки та активізації ділових контактів підприємців двох держав. У рамках візиту відбудеться українсько-сербський бізнес-форум.

Під час візиту планується до підписання низка двосторонніх документів, зокрема про співробітництво в галузі оборони, про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, а також про співпрацю між зовнішньополітичними відомствами.

Як підсумував С.ЛЬОВОЧКІН, візит має надати новий імпульс всебічному розвитку відносин між Україною та Сербією, а також сприяти наповненню конкретним змістом торговельно-економічної співпраці держав.