ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Населення знову понесло гроші у банки" пише: у жовтні поновився приплив коштів населення у банківську систему України - депозитний портфель фізичних осіб збільшився на 2,2 млрд. грн. Правда, приріст був забезпечений виключно за рахунок вкладів в інвалюті, по гривневих депозитах спостерігався відтік коштів.

http://delo.ua/finance/naselenie-snova-poneslo-dengi-v-banki- 167606/

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Також "Дєло" у публікації "Українські металурги за крок від рецесії" пише: українських металургів чекають нелегкі часи. Падіння попиту і цін на сталь спричинить зменшення виробництва і ріст боргів…

http://delo.ua/business/ukrainskie-metallurgi-v-shage-ot-recessii-167598/

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"Дєло" у публікації "S&P поліпшила оцінку ризиків банківського сектора України. Тепер ми в компанії з Ямайкою і Камбоджею" пише: агентство Standard&Poor's підвищило оцінку ризиків української банківської системи на один пункт. З групи "10" з найвищим рівнем ризику нас перевели в дев'яту групу, у яку також входять Азербайджан, Венесуела, Ямайка, Парагвай і Камбоджа …

http://delo.ua/finance/sp-uluchshilo-ocenku-riskov-bankovskogo-sektora-ukrainy-teper-m-167571/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Постачання солодкі", у якому пише: Кабінет міністрів схвалив законопроект про ратифікацію угоди з урядом Азербайджану про транзит нафти. Договір передбачає прокачування наступного року 16-20 млн т нафти. У Міненерго сподіваються на ріст постачань у зв'язку з тим, що розрив у ціні між азербайджанською сировиною і Urals за останній рік скоротився удвічі. Утім, переробка його на українських НПЗ навряд чи буде рентабельною, зазначають експерти …

http://www.kommersant.ua/doc/1812271

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Микола Азаров не втомлюється говорити", у якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров зажадав від уряду поліпшити інформаційну роботу з населенням і ЗМІ. Міністерствам доручено оприлюднити документи з роз'ясненнями соціально-економічних наслідків прийняття нормативних актів, проаналізувати роботу прес-служб і залучити фахівців з комунікацій. Утім, представники опозиції вважають, що цих заходів для поліпшення іміджу Кабміну недостатньо.

http://www.kommersant.ua/doc/ 1812272

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Нафтогаз розділять" пише: виконуючи доручення президента Віктора Януковича, уряд узявся до законодавчого врегулювання реорганізації "Нафтогазу України", яка проходить відповідно до домовленостей з ЄС. Експерти вважають, що якщо реформа найбільшого держхолдингу буде проведена прозоро і відкрито, то це посилить інвестиційну привабливість нафтогазової галузі…

http://state.eizvestia.com/full/neftegaz-razdelyat

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Тандем помилився і розкаявся", у якому пишуть: в Росії влада приватизовує державного зернового монополіста - створену всього два роки тому "Об'єднану зернову компанію" (ОЗК). Оскільки аналогічна структура на українському ринку створювалася за образом і подобою російської, то і її, швидше за все, чекає та ж доля. Перший крок до приватизації Державної продовольчо-зернової корпорації уряд зробив ще кілька місяців тому, випередивши навіть російських колег.

http://markets.eizvestia.com/full/tandem-oshibsya-i-raskayalsya

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Газета "Сьогодні" в публікації "В Україну через чуму не пускають російське сало: забирають навіть бутерброди" пише: планують відстрілювати диких кабанів, які можуть занести вірус…

http://www.segodnya.ua/news/14308340.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Українцям приходять квитанци з боргами з 90-х років" пише: КП "Дніпротепломережа" не дає тепло з 2002 року, але погрожує боржникам відібрати житло.

http://www.segodnya.ua/news/ 14308344.html

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Сайт "Уніан-економіка" у публікації "Свої борги перед пенсіонерами влада виб'є з бізнесу" пише: у казні катастрофічно бракує грошей. Тому відшкодувати на казначейських рахунках 6 млрд. грн., стягнутих за рішеннями судів для виплати пільг і пенсій, влада вирішила за рахунок коштів від детінізації економіки. Іншими словами, тиск на бізнес триватиме…

http://economics.unian.net/rus/detail/109213

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Реальним власникам російських компаній доведеться себе називати" пише: інакше їх акції втратять право голосу. Такі зміни в законодавстві готує Федеральна служба з фінансових ринків.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1416916/imya_ili_golos

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Також "Відомості" в публікації "МЕА пропонує Росії витрачати менше енергії" пишуть: Міжнародне енергетичне агентство в щорічному огляді пропонує Росії навчитися витрачати менше енергії.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1416915/minus_velikobritaniya

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Росія і Грузія оформили папери для СОТ" пише: у Женеві 9 листопада підписано угоду між країнами, яка знімає для Росії останній бар'єр перед вступом до СОТ. Питання про повернення грузинських вин не обговорювалося…

http://izvestia.ru/news/506291

(УНІАН)