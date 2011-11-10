ГПУ називає «домислами» заяву дружини Луценка щодо другої справи проти її чоловіка

У Генеральній прокуратурі України називають «домислами» заяву дружини екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що проти її чоловіка прокуратура готує ще одну кримінальна справа.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Генеральної прокуратури.

«Це лише домисли дружини ЛУЦЕНКА і ми їх не коментуємо як безпідставні», - зазначили у прес-службі, додавши при цьому, що ці слова «є своєрідним засобом захисту».

Як повідомлялося, Ірина ЛУЦЕНКО 9 листопада заявила, що прокуратура готує нову кримінальну справу проти її чоловіка.

Зокрема, вона послалася на слова свідка Олександра ПАНТЕЛІШИНА, який у ході допиту в справі екс-глави МВС розповів, що місяць тому його викликали в прокуратуру у новій кримінальній справі проти Ю.ЛУЦЕНКА.

"Він сказав, що його викликали в іншій кримінальній справі за каденції ЛУЦЕНКА. Робіть висновки. Готується нова кримінальна справа", - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.