Румунія не має до України територіальних претензій - МЗС
14:16, 10 листопада 2011Різне
0
Румунія не має до України територіальних претензій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНСКІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні в Києві.
"Румунія є прибічником недоторканості кордонів країн. Ми не переймали на себе ніяких претензій щодо територіальної цілісності інших країн", - сказав Т. БАКОНСКІ.
За його словами, Румунія захищає свою територіальну цілісність як член ЄС і НАТО.
Міністр також висловив переконання, що доля румунської общини в Україні покращиться разом з поліпшенням двостороннього діалогу між Україною і Румунією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter