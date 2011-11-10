Румунія не має до України територіальних претензій - МЗС

Румунія не має до України територіальних претензій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНСКІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні в Києві.

"Румунія є прибічником недоторканості кордонів країн. Ми не переймали на себе ніяких претензій щодо територіальної цілісності інших країн", - сказав Т. БАКОНСКІ.

За його словами, Румунія захищає свою територіальну цілісність як член ЄС і НАТО.

Міністр також висловив переконання, що доля румунської общини в Україні покращиться разом з поліпшенням двостороннього діалогу між Україною і Румунією.