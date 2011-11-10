Янукович збільшив склад ВСУ і відновив судові палати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №3932-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України» (№ 9151).

Даним законом вносяться зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, передбачено, що до складу Верховного Суду України входять 48 суддів, з числа яких обираються голова, перший заступник голови та чотири заступники голови Верховного Суду України. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада першого заступника голови.

Передбачено, що у Верховному Суді України діють: судова палата в адміністративних справах; судова палата у господарських справах; судова палата у кримінальних справах; судова палата у цивільних справах.

До складу судової палати входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної).

Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

Крім того, встановлено, що у разі відсутності голови Верховного Суду його адміністративні повноваження здійснює перший заступник, а за відсутності першого заступника - один із заступників голови Верховного Суду України за його визначенням.

Відповідно до закону, перший заступник та заступники голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п`ять років та звільняються з посади пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України. Рішення про їхнє обрання на посаду та про звільнення з посади приймається більшістю голосів від загального складу пленуму шляхом таємного голосування.

Перший заступник і заступники голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому регламентом пленуму Верховного Суду України.

Перший заступник і заступники голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені законом, а також головою Верховного Суду України, та інформують пленум суду про свою діяльність.

Законом визначено, що судові палати Верховного Суду України: здійснюють судочинство у справах у порядку, встановленому процесуальним законом; аналізують судову статистику та вивчають судову практику; здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Персональний склад судових палат визначається пленумом суду за пропозицією суддів Верховного Суду України.

Судову палату Верховного Суду України очолює заступник голови суду, який одночасно є секретарем судової палати.

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначені з числа суддів, не можуть здійснювати правосуддя. При цьому за ними зберігається право брати участь у вирішенні питань, що розглядаються органами суддівського самоврядування, а за суддями Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів - також у вирішенні питань, що розглядаються пленумами цих судів. Інші члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.

Передбачено, що касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пізніш як до 1 листопада 2011 року. Касаційні скарги (подання), не розглянуті Верховним Судом України до 1 листопада 2011 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ таких справ починається спочатку.

Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим законом.

У прикінцевих положеннях до закону йдеться, що заяви про перегляд судових рішень в адміністративних, господарських, кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим законом включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим законом, до завершення розгляду таких заяв.

Внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України.

Ними передбачено надання повноважень Верховному Суду України за результатами перегляду справ приймати нове рішення, яке підлягатиме обов’язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України.

Крім того, передбачено встановити обов’язок судді використовувати при розгляді справ висновки Верховного Суду України щодо застосування норм матеріального права.

Змінено порядок перегляду справ у Верховному Суді України: справи переглядатимуться колегією суддів зі складу відповідної палати, а у визначених процесуальним законом випадках – спільним засіданням палат або всім складом Верховного Суду України.