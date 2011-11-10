У ВР планують створити групу підтримки Євразійського союзу - Коновалюк

Найближчим часом у Верховній Раді планується створити міжфракційну депутатську групу на підтримку участі України в Євразійському економічному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК під час круглого столу в Києві.

Він повідомив, що створення групи ініційоване групою депутатів. “Буде створена міжфракційна група – за Євразійський економічний союз. Ряд депутатів, зокрема і я, її ініціювали. До кінця наступного тижня вона буде зареєстрована у Верховній Раді”, - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Він також зазначив, що метою роботи депутатської групи буде наближення України до вступу в Євразійський союз. “Безперечно, це перспектива Євразійського союзу», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Він уточнив, що група складатиметься приблизно з 15 депутатів, які займатимуться комплексом питань з розвитку торгових відносин з країнами СНД в рамках договору про зону вільної торгівлі.

На сьогодні, зазначив В.КОНОВАЛЮК, назва групи визначається.