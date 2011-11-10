ДПСУ: звітність, надіслана в електронному вигляді 9-10 листопада, вважатиметься наданою своєчасно

Податкова звітність, надіслана платниками в електронному вигляді 9-10 листопада, вважатиметься наданою без порушення термінів подання, повідомили в прес-службі ДПСУ.

Через перенавантаження серверного обладнання, яке забезпечує функціонування «Інформаційного порталу органів ДПС України», відбулась затримка розсилки квитанцій з приймання податкової звітності в електронному вигляді.

У зв’язку з цим, податкову звітність, яку надіслано платниками податків в електронному вигляді 9-10 листопада, буде оброблено 10 листопада у встановленому порядку.

Така звітність вважається наданою до ОДПС без порушення граничного терміну подання.