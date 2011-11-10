Головне на 10 листопада

Енергетика

Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.

“З усіх принципових питань, які обговорювалися, ми проводимо технічне оформлення і реалізацію цих домовленостей”, - сказав він.

При цьому він нагадав, що основою переговорів, що ведуться зараз між Україною і Росією в газовій сфері, послужила зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Завидово (Росія) у вересні.

Сьогодні "Газпром" почав будівництво Бєднодем’янівського підземного сховища газу (ПСГ), яке буде задіяне в забезпеченні експортних постачань газу, зокрема, по газопроводу "Північний потік".

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром".

"ПСГ увійде до числа найбільших об`єктів зберігання газу в Росії і стане одним з базових сховищ для покриття сезонної нерівномірності споживання газу (у тому числі, в періоди аномальних похолодань) у центральній частині країни. Крім того, ПСГ буде задіяне в забезпеченні експортних постачань газу, зокрема, по газопроводу "Північний потік", - сказано у повідомленні.

Бєднодем’янівське ПСГ створюється у водоносних структурах на межі Пензенської області і Республіки Мордовія. У рамках будівництва передбачено спорудження компресорної станції (КС) потужністю 30 МВт, установки підготовки газу і газозбірних пунктів, буріння і підключення 127 експлуатаційних свердловин.

ПСГ вводитиметься в експлуатацію поетапно. До сезону відбору 2015-2016 років, коли сховище почне роботу, планується ввести активну місткість на 2 млрд. куб. м газу, КС і 41 експлуатаційну свердловину.

До осінньо-зимового періоду 2019-2020 років передбачено виведення сховища на проектні показники: активна місткість - 5 млрд. куб. м газу, максимальна добова продуктивність на початок сезону відбору - 70 млн. куб. м середньодобова продуктивність в грудні-лютому - 43 млн. куб. м.

Початкова вартість запланованого до продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» становитиме 1,174 млрд. грн., 40,061% пакету акцій «Донецькобленерго» - 449 млн. 500 тис. грн.

Про це йдеться в оприлюднених на урядовому сайті розпорядженнях Кабінету міністрів України від 2 листопада № 1106 і № 1107 відповідно.

Відповідно до затверджених урядовим розпорядженням конкурсних умов, у конкурсі з продажу пакету акцій «Дніпроенерго» мають право брати участь особи, які протягом трьох останніх календарних років виробили електроенергію обсягом не менш як 30% обсягу виробництва електроенергії «Дніпроенерго» за той самий період, або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій «Дніпроенерго», укладених за наслідками конкурсу, покупець зобов`язаний забезпечити, зокрема, використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, обсягом не менш як 70% обсягу палива, використовуваного акціонерним товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках.

Протягом 2011-2016 рр. новий власник має також забезпечити таку встановлену потужність: Запорізької ТЕС - не менш як 3600 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоку потужністю 800 МВт; Криворізької ТЕС - не менш як 2820 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт; Придніпровської ТЕС - не менш як 1765 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт тощо.

У конкурсі з продажу пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго» мають право брати участь особи, які протягом трьох останніх повних календарних років виробили електроенергію обсягом не менш як 30% обсягу передачі і поставки електроенергії «Донецькобленерго» за той самий період, або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій компанії, укладеними за наслідками конкурсу, покупець зобов`язаний забезпечити: погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством «Енергоринок» за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення постійного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», і інших джерел фінансування; досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2014 року; використання Миронівською ТЕС вугілля, яке видобувається на шахтах, розташованих на території України, обсягом не менш як 70% обсягу палива, використовуваного товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках Миронівської ТЕС.

В інноваційно-інвестиційній діяльності компанії, зокрема, реконструкція до 31 грудня 2014 року котла № 10 із забезпеченням сумарної заявленої потужності 115 МВт у разі схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну і теплову енергію, яка виробляється Миронівською ТЕС, тощо.

В обох випадках у соціальній діяльності «Дніпроенерго» і «Донецькобленерго» передбачається недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників компанії за ініціативою покупця або уповноваженого ним органу, протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш як на 5% на рік.

Фінанси

Уряд передав на ратифікацію Верховній Раді України договір про зону вільної торгівлі з країнами - учасницями Співдружності незалежних держав.

Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, відповідний законопроект був ухвалений 9 листопада на засіданні Кабміну.

«Створення зони вільної торгівлі в рамках СНД та її подальше функціонування є першочерговим завданням держав-учасниць СНД і передбачено Стратегією економічного розвитку СНД на період до 2020 року, затвердженою рішенням Ради глав урядів СНД від 14 листопада 2008 року», – йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають основними перевагами угоди про зону вільної торгівлі фіксацію зобов’язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, що перебувають у вилученні з режиму вільної торгівлі; закріплення в міждержавному договорі зобов`язань держав - учасниць СНД щодо незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі, «тобто – непогіршення режиму торгівлі, що існує на сьогодні; фіксація у міжнародному договорі положення щодо започаткування процесу скасування експортних мит; скорочення кількості діючих угод, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД; вирішення торгових спорів в площині механізмів і процедур, прийнятих у СОТ тощо».

Крім того, згідно з повідомленням, в угоді про зону вільної торгівлі враховані пропозиції України, які дають можливість більш ефективно захистити національні економічні інтереси, зокрема, при застосуванні захисних заходів.

«В результаті проведених розрахунків в розрізі основних видів економічної діяльності після набрання чинності Договором про зону вільної торгівлі держав - учасниць СНД можна очікувати на додаткове зростання обсягів випуску: сільського господарства – на 3,86%; харчової промисловості – на 3,36%; легкої промисловості – на 3,11%; металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів – на 4,2 %; хімічної і нафтохімічної промисловості – на 4,75%; машинобудування – на 7,19 %. В цілому по економіці після набрання чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД очікується позитивний вплив на рівні близько 3-3,5 % обсягу випуску в цілому, ВВП – на рівні 2,5%», – інформує прес-служба.

«Таким чином, приріст лише одного інтегрального показника – валового внутрішнього продукту становитиме біля 37,5 млрд. грн. Додатковий приріст доходів Державного бюджету може становити біля 9,4 млрд. грн. на рік», – підсумовано у повідомленні.

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову народного депутата, лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо визнання протиправними дій Верховної Ради під час повторного розгляду закону про реформування пенсійної системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК вимагав визнати протиправними дії Верховної Ради з вилучення із Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» положення про підвищення пенсій. Він просив суд зобов’язати Верховну Раду скасувати рішення від 6 вересня про виключення із закону про реформування пенсійної системи статті «про осучаснення пенсій». Ця норма потрапила у закон завдяки поправці А.ЯЦЕНЮКА № 40 і передбачала перерахування пенсій на базі середньої зарплати 2009 року, а не 2006-2008 років, як відбувається зараз. Це дозволило б 10 мільйонам пенсіонерів збільшити виплати.

У партії наголошують, що суд протягом трьох засідань поспіль з’ясовував обставини справи по суті. «9 листопада після встановлення беззаперечності доказів правоти лідера «Фронту Змін» суд побоявся виносити рішення по суті, мотивувавши тим, що розгляд таких питань не входить до його компетенції. Проте у тексті цього рішення немає жодного слова про докази, які досліджувалися протягом кількох судових засідань», - наголошується у повідомленні.

«Я розумію, чому суд прийняв таке рішення – судді Вищого адміністративного суду України проходять процедуру затвердження в стінах Верховної Ради. Їм страшно (приймати рішення проти ВР), - прокоментував рішення А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що із процесуального законодавства треба вилучити фразу «Ваша честь», тому що «це сьогодні не є обов’язковим при зверненні до сьогоднішнього українського суду».

Лідер «Фронту Змін» повідомив, що суду було надано неспростовні докази порушення закону і Конституції Верховною Радою при переголосуванні закону про реформування пенсійної системи. «З юридичної точки зору наша позиція була бездоганна. Жодного доказу того, що дії Верховної Ради були правомірні, відповідач не надав», - підкреслив він.

Проте суд самоусунувся від прийняття важливого для українських пенсіонерів рішення. «Сьогодні вкотре були порушені права 10 мільйонів українців, яким відмовили підвищити пенсії на 334 гривні», - заявив А..ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що два місяці тому народні депутати від опозиції звернулися до Конституційного Суду про визнання неконституційним закону про реформування пенсійної системи: «Пройшло два місяці, але Конституційний Суд так і не відкрив провадження і не призначив дату суду».

Як заявив А.ЯЦЕНЮК, він невідкладно направить листа до КС з вимогою негайно призначити дату розгляду справи.

Франція і Німеччина почали консультації з питання реорганізації єврозони, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела. З валютного альянсу може вийти не лише Греція, але і усі країни, які не відповідають критеріям жорсткої бюджетної дисципліни.

Дипломати і експерти вважають, що це кінець тієї Європи, яку ми знаємо.

Головний кандидат на вихід із зони єдиної валюти - обтяжена боргами Греція. Перший етап кризи неплатежів у країні може стартувати 19 грудня цього дня Греція повинна заплатити 8 млрд євро за облігаціями. Фінансова допомога Євросоюзу може бути надана країні тільки за умови дотримання жорстких обмежень бюджетних витрат. Поки Греції не вдавалося їх дотримуватися.

Масштабніші проблеми з боргами у Італії. Ринок італійських державних облігацій - третій за величиною у світі. Прибутковість паперів вже перевищила 7,5%, цей рівень економісти називають критичним.

Європейські чиновники раніше дозволяли собі тільки натяки на можливу трансформацію простору єдиної валюти в цілому і заявляли тільки про ймовірність виключення Греції, пише "Газета.Ru".

Європейська комісія чекає стагнації економіки в 2012 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань економічних і монетарних справ Оллі РЕН, представляючи традиційний осінній прогноз Єврокомісії.

"Ріст зупинився в Європі, і ми можемо потрапити у нову фазу рецесії", - заявив комісар.

За словами комісара ЄС, ріст ВВП у 2012 році планується на рівні 0,6% в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) і 0,5% у країнах - членах зони євро.

Водночас, комісія сподівається, що ріст ВВП трохи прискориться у 2013 році, коли він може досягти 1,5% в ЄС-27 і 1,3% - у зоні євро.

О. РЕН повідомив, що наступного року Єврокомісія очікує певного уповільнення інфляції і фіксації її на рівні нижче 2%.

У той же час, за словами комісара ЄС, рівень зайнятості практично не ростиме в 2012 році, а рівень безробіття збережеться на нинішньому рівні - близько 9,5%.

Комісія також сподівається на певне скорочення дефіцитів бюджетів. За словами О. РЕНА, за підсумками 2012 року дефіцит бюджетів ЄС-27 повинен досягти 3,9%, бюджетів країн єврозони - 3,4%.

Комісар зазначив, що серед ризиків, які можуть негативно вплинути на економіку Європи, - поглиблення кризи суверенних боргів, "розриви" між фінансовим сектором і реальною економікою, уповільнення світової торгівлі.

Росія практично в усіх країнах перереєструвала на себе власність колишнього СРСР.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ця тема давно вже не є предметом українсько-російських переговорів, незважаючи на те, що Україна не ратифікувала угоду про нульовий варіант, російська сторона практично в усіх державах перереєструвала на себе власність СРСР», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він підкреслив, що при цьому українська сторона більше не ставить питання про надання їй об`єктів у третіх країнах для потреб її дипломатичних представництв.

«Навряд чи в умовах складних переговорів по газовій проблематиці нам потрібно відновлювати дискусію з цього питання», - зазначив він.

Україна і Сербія домовились створити зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ сьогодні у Києві.

«Ми домовились, що починаємо процедуру підготовки угоди по створенню зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, та невелика перерва у торгово-економічних відносинах, яка була між країнами, не пішла на користь, і тому сьогодні й під час минулих зустрічей двох Президентів наголошувалося на важливості активізації двосторонніх відносин.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про інші домовленості щодо створення постійних бізнес-форумів, активізації інвестиційних проектів, участь в приватизації об’єктів на території двох країн.

«Сьогоднішній візит надав якісно нового імпульсу розвитку двосторонніх відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Б.ТАДІЧ підтримав ці висловлювання Президента України, додавши, що Сербія сподівається на підтримку України на шляху вступу Сербії до Світової організації торгівлі.

Лідери ЄС очікують від нового уряду Греції виконання взятих перед Європою зобов’язань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Президента Єврокомісії Жозе Мануела БАРРОЗУ та Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ з нагоди призначення Лукаша ПАПАДЕМОСА новим прем’єр-міністром Греції.

“Важливо, щоб новий уряд Греції направив чіткий між партійний месидж запевнення своїм європейським партнерам в своїй відданості зробити все необхідне для зменшення своїх боргів”, - наголошується в заяві.

Лідери ЄС наголосили на тому, що робота нового уряду країни має бути дуже інтенсивною, щоб якомога швидше узгодити другу програму фінансової допомоги Греції.

“Ми ще раз наголошуємо, що наші європейські інституції продовжать робити все, що в їх силах для допомоги Греції. Однак Греція також повинна робити все, що в її силах, щоб допомогти самій собі”, - підкреслили Ж.БАРРОЗУ та Х.Ван РОМПОЙ.

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