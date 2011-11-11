У морі біля Генічеська виявлено 100-кілограмову авіабомбу. Розмінування сьогодні

У морі біля Генічеська Херсонської області виявили 100-кілограмову авіабомбу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Херсонській області, в Азовському морі в районі промзони одного з підприємств Генічеська за 150 метрів від берега після відливу мешканець Генічеська виявив авіабомбу.

Як встановили співробітники Генічеського райвідділу МНС, які прибули на місце виявлення боєприпасу, це радянська авіабомба ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Для її ліквідації було викликано вибухотехнічну групу УМНС.

Місце небезпечної знахідки охороняється силами міліції.

Розмінування авіабомби намічено на 11 листопада.