У морі біля Генічеська виявлено 100-кілограмову авіабомбу. Розмінування сьогодні
08:58, 11 листопада 2011Різне
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У морі біля Генічеська Херсонської області виявили 100-кілограмову авіабомбу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Херсонській області, в Азовському морі в районі промзони одного з підприємств Генічеська за 150 метрів від берега після відливу мешканець Генічеська виявив авіабомбу.
Як встановили співробітники Генічеського райвідділу МНС, які прибули на місце виявлення боєприпасу, це радянська авіабомба ФАБ-100 часів Другої світової війни.
Для її ліквідації було викликано вибухотехнічну групу УМНС.
Місце небезпечної знахідки охороняється силами міліції.
Розмінування авіабомби намічено на 11 листопада.
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