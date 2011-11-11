ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "СОТ може ввести санкції проти України у разі введення мит на імпортні нафтопродукти" пише: Україна може спровокувати конфлікт з СОТ, встановивши загороджувальні мита на імпортне паливо. У той же час, якщо не стимулювати вітчизняні НПЗ, нафтопереробна галузь України може зникнути, вважають експерти…

http://delo.ua/business/vto-mozhet-vvesti-sankcii-protiv-ukrainy-v-sluchae-vvedenija-poshlin-167677/

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Також "Дєло" у публікації "Укрсиббанк продав більше 100 своїх банкоматів" пише: Укрсиббанк, який входить в десятку найбільших українських фінустанов за розміром активів, продав компанії Euronet 116 своїх банкоматів. Після угоди банкоматна мережа "УкрСибу" скоротилася менш ніж на 10%…

http://delo.ua/finance/ukrsibbank-prodal-bolee-100-svoih-bankomatov-167676/

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"Дєло" у публікації "На підтримку курсу гривні в жовтні Нацбанк витратив майже $1, 5 млрд". пише: негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку за підсумками минулого місяця склало $1, 48 млрд. При цьому продавав регулятор тільки долари США, а ось купував - євро і австралійські долари …

http://delo.ua/finance/na-podderzhanie-kursa-grivni-v-oktjabre-nacbank-potratil-pochti-1-167656/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Техніка збоїть", у якому пише: в компанії "Фокстрот. Техніка для дому" заявили про падіння виручки. За перші два місяці осені вона зменшилася на 10%, а за підсумками року показник може виявитися на 15-20% меншим, ніж роком раніше. Зниження навряд чи викликане ринковими чинниками - адже виручка у конкурентів росте або залишається на колишньому рівні, зазначають експерти. Головним чинником, що вплинув на конкурентоспроможність рітейлера, є тривала перевірка, яку проводить МВС…

http://www.kommersant.ua/doc/1812885

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Немає у резолюції кінця", у якому пише: Європейський парламент готується ухвалити нову критичну резолюцію до України. Цього разу ЄП може зажадати від органів влади ЄС призупинити переговори з угоди про асоціацію до рішення проблем, які накопичилися. Зараз у Брюсселі проходять переговори про пом'якшення цього формулювання, проте відмова Києва піти назустріч ЄС в питанні гуманізації законодавства може зіграти не на користь України. У ЄП стверджують, що вже отримали від Києва сигнали про те, що ст. 365 Карного кодексу не буде декриміналізована і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не вийде на свободу…

http://www.kommersant.ua/doc/1812959

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Конкурентам додали проблем" пише: членство Росії в СОТ, офіційне оформлення якого - питання всього декількох місяців, дорого коштуватиме місцевим аграріям. Правила СОТ у сфері сільського господарства встановлюють два види держпідтримки - внутрішню підтримку і експортні субсидії, і в обох цих напрямах Росія пішла на серйозні поступки. Україна, вигоди якої від членства в СОТ теж, прямо скажемо, не безумовні, проте, може виграти від того, що Росія не побажала вчитися на наших помилках…

http://state.eizvestia.com/full/konkurentam-dobavili-problem

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Україна заборговувала ЄБРР", у якому пишуть: Президент запропонував Верховній Раді ратифікувати інструмент підписки на акції Європейського банку реконструкції і розвитку, які підлягають сплаті на вимогу.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina - zadolzhala - ebrr

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Газета "Сьогодні" в публікації "Нова трудова з "правильним" стажем обійдеться в 1000 гривень" пише: за декілька сотень гривен в інтернеті можна купити нову біографію і довідки про хороші прибутки.

http://www.segodnya.ua/news/ 14308688.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Shell почуяла здобич: британці наполегливо хочуть добувати газ в Україні" пише: компанія рік проходила паперову тяганину, щоб отримати ділянку 7,8 тис. кв. м

http://www.segodnya.ua/news/14308738.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Після 18 років переговорів Росія вступає до СОТ фактично на своїх умовах" пише: Росія торгувалася про параметри приєднання до СОТ 18 років і досягла свого - вона стане членом організації на своїх умовах: підтримка сільського господарства майже не знизиться, внутрішні ціни на газ регулюватимуться, іноземним банкам так і не дозволять відкривати в Росії філії.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/ 1418082/rossiya_otkrojsya

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Також "Відомості" в публікації "Ставки за депозитами ростуть по-великому" пишуть: хвиля підвищення відсотків у приватних вкладах докотилася до великих банків. З початку місяця середня максимальна ставка в першій десятці підскочила на рекордні 0,6% - майже до 9% річних, причому п'ять з них підняли ставки для рядових клієнтів…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1418078/stavki_rastut_pokrupnomu

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Видання "Ізвєстія" в публікації "На рубль напала європейська слабкість" пише: у Росії долар виріс більш ніж на 70 копійок. Експерти упевнені, що ростиме і далі …

http://izvestia.ru/news/506448

(УНІАН)