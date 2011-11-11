Мельниченко заявляє про небезпеку для життя Марчука і Мороза

Колишній майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про небезпеку усунення або дискредитації екс-секретара РНБО Євгена МАРЧУКА і лідера СПУ Олександра МОРОЗА.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав у інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№186 від 11 листопада).

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у нього є підтвердження тому, що першому заступнику генерального прокурора Ренату КУЗЬМІНУ загрожує небезпека і його можуть вбити. «Підтвердження є, але я не можу поки що про нього говорити. Зрозумійте, що "ескадрони смерті", якими керують люди, які були у владі або зараз обіймають важливі пости, готові на все», - сказав він.

При цьому він наголосив: «Вирок ухвалили не тільки МЕЛЬНИЧЕНКУ. Мафія засудила до смерті, усунення або дискредитації Рената КУЗЬМІНА, колишнього секретаря Радбезу Євгена МАРЧУКА і лідера соціалістів Олександра МОРОЗА. Всі ці люди, як і я, перебувають в небезпеці».