Влада України ризикує втратити шанс інтеграції з ЄС на багато років - Кваснєвський

Варшава. Українська влада, яка затягує вирішення питання щодо засудженої екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, ризикує втратити шанс інтеграції з Європейським Союзом на багато років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Варшаві у четвер колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ.

Він назвав це питання ключовим для підписання угоди про асоціацію.

За словами А.КВАСНЄВСЬКОГО, цю тему він, зокрема, обговорював із в.о. голови уряду Польщі Дональдом ТУСКОМ, який «дуже чітко сказав, що якщо не буде прориву у справі Ю.ТИМОШЕНКО і виконання обіцянок, важко уявити, аби успіхом завершився саміт Україна-ЄС 19 грудня у Києві”.

Колишній польський Президент нагадав, що представники української влади ще на початку вересня обіцяли декриміналізувати статті, за якими винесено вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

«Час біжить… Несподівано може виявитися, що ми добігли до фінішу, а нічого не сталося, нічого не було підписано, і втрачаємо можливість (на євроінтеграцію) на багато-багато років”, - сказав А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Він повідомив, що 6-8 грудня відбудеться конгрес найбільш впливової у ЄС Європейської народної партії, учасники якого можуть ухвалити різку заяву, яка перешкодить парафуванню угоди про асоціацію.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ додав, що влада Польщі планує докласти максимум зусиль для того, аби угода все ж була парафована на грудневому саміті, зауваживши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО стане предметом переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з його польским коллегою Броніславом КОМОРОВСЬКИМ у Вроцлаві 15 листопада.