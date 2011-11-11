Анонс на 11 листопада

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Позиція підприємництва Києва щодо проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року». Учасники: голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, голова регіональної ради підприємців в м.Києві, голова ВГО "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич, голова постійно діючої Комісії з питань торгівлі, послуг, функціонування ринків і малих архітектурних форм регіональної ради підприємців у м. Києві Олександр Красовський та ін. Планується обговорити ініціативи регіональної ради підприємців у м.Києві щодо доповнення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 р. місією "Київ - місто підприємництва", що означає стимулювання розвитку Києва як фінансово-ділового центру України, міста, де рівень задоволеності прозорістю та зрозумілістю процедур (правил) для бізнесу вище 80 відсотків, а рівень зайнятості в малому і середньому бізнесі становить не менше 70 відсотків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Громадської гуманітарної ради.

* Круглий стіл на тему: «Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Запрошені: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України; Андрій Забловський, керівник Секретаріату Ради підприємців при КМУ; Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва; Валерій Литвицький, керівник Групи радників голови НБУ та ін.

* Економічна рада УСПП проведе дискусію, під час якої буде розглядати умови співробітництва Україна та ЄС у рамках зони вільної торгівлі. Обговорюватимуться нові перспективи та можливості для вітчизняних товаровиробників. Учасники: президент УСПП А. Кінах, депутат Європейського парламенту П. Залевськи, голова Антимонопольного комітету України В. Цушко, голова Ради підприємців при КМУ Л. Козаченко, виконавчий директор ЄБА А. Дерев`янко, голова Асоціації «Укрлегпром» В. Ізовіт, президент Асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

* В рамках Building бізнес-практикуму «Як узгодити проект у нових умовах?» Відбудеться прес-конференція. Учасники: Олександр Рибак, голова Держархбудінспекції України; Сергій Кучер, начальник Держархбудінспекції Києва; Андрій Вавріш, заступник начальника ГУ містобудування та архітектури; Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України. Захід проводиться за підтримки: Ukrainian Real Estate Club. Питання: Оцінка ефективності «Закону про містобудівну діяльність»; Завдання та повноваження, які покладені на Державну архітектурно-будівельну інспекцію у зв`язку з прийняттям нових законодавчих і нормативно-правових актів у будівельній сфері»; Що необхідно для того, щоб Закон запрацював та ін.

* Прес-конференція на тему: «Як утилізувати опале листя?». Учасники: директор ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Валерій Кравченко і голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

* Відбудеться брифінг першого заступника Глави АПУ Ірини Акімової про проект Закону України «Про адміністративні послуги».

* Відбудеться Інформаційний ярмарок з енергоефективності, що підсумує проведення «Днів енергоефективності в Києві». Організатори: КМДА, Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» спільно з Альянсом «Нова Енергія України». У парку ім. Т. Шевченка на підтримку енергозбереження пройдуть виступи міських дитячих колективів та конкурс малюнка «Моє тепле місто». Переможці отримають у подарунок сувеніри з логотипом кампанії Проекту: «Збережи тепло - збережи Україну!». Також у рамках свята виступить керівництво КМДА та Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».

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