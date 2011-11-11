Тимошенко пред’явлено нове обвинувачення

Головним слідчим управлінням Державної податкової служби України 10 листопада пред’явлено обвинувачення колишньому прем’єр-міністру, екс-президенту корпорації «Єдині енергетичні системи України» Юлії ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. доларів США, розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків на загальну суму більш як 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування доходів з використанням офшорних компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, досудове слідство у цій справі буде завершене у встановлені законом строки.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 листопада, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що екс-прем`єру пред’явили обвинувачення у кримінальних справах, які розслідуються Державною податковою службою України.

"Мова йде про ті справи, які були незаконно відновлені генеральним прокурором ПШОНКОЮ всупереч ухвалі Верховного Суду від 11 листопада 2005 року. Вони стосуються подій 1996-1997 років і стосуються діяльності компанії ЄЕСУ”, - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, всі ці справи були передані на розслідування Головного слідчого управління податкової міліції ДПС. “Генеральна прокуратура України, розуміючи безпідставність цих звинувачень і неможливість в законній спосіб їх довести та обпікшись на газовій справі, вирішили просто це скинути на податкову міліцію”, - сказав він.