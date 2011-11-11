Курс НБУ на 11.11.11
11:07, 11 листопада 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.11.11100 USD - 798.2300 (10 листопада - 798.0700)100 EUR - 1086.8700 (10 листопада - 1088.0088)10 RUR - 2.5878 (10 листопада - 2.6511)Облікові курси банківських металів на 11.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140967.42 (10 листопада-142056.46)961 XAG 10 Срібло-2690.83 (10 листопада-2759.73)962XPT10Платина-129951.84(10 листопада-131761.36)964XPD10Паладій-51485.84 (10 листопада-52832.23)
Офіційний курс НБУ на 11.11.11
100 USD - 798.2300 (10 листопада - 798.0700)
100 EUR - 1086.8700 (10 листопада - 1088.0088)
10 RUR - 2.5878 (10 листопада - 2.6511)
Облікові курси банківських металів на 11.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-140967.42 (10 листопада-142056.46)
961 XAG 10 Срібло-2690.83 (10 листопада-2759.73)
962XPT10Платина-129951.84(10 листопада-131761.36)
964XPD10Паладій-51485.84 (10 листопада-52832.23)
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