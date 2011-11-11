Королевська: реформи української влади – глобальна містифікація для Європи

Українська влада намагається довести Європі, що проводить ефективні реформи, прикриваючи цим поняттям ріст корупції і тіньової економіки. Про це заявила народний депутат України (фракція "БЮТ-Батьківщина") глава Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв'ю берлінській газеті "Європа-експрес".

"Ми спостерігаємо сьогодні переслідування підприємців малого і середнього бізнесу, ми бачимо, як росте тіньова економіка, корупційний податок. І усе це прикривається ширмою "реформ", які насправді є лише глобальною містифікацією для Європи", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, якщо влада не зробить ніяких висновків, то акції протесту найближчим часом переростуть в глобальне протистояння правлячої верхівки і народу. "Для влади сьогодні було б правильнішим зробити висновки, почати нове політичне і економічне життя в країні, ніж увійти до глибокого протистояння, наслідки якого навіть складно спрогнозувати. Це буде не просте протистояння", - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, цивільні рухи сьогодні виходять не з політичними і не з економічними вимогами. Вони виходять з вимогами відповідальності і підконтрольності відносно влади. "І час вседозволеності (влади) закінчився з вироком Юлії ТИМОШЕНКО. Жити у форматі, коли можна, не радячись з суспільством, міняти Конституцію, приймати антисоціальні реформи, філософія яких: "Багаті - багатше, бідні - бідніше", вже неможливо", - заявила вона.

"Вирок Ю.ТИМОШЕНКО - це вирок, винесений владі і тим експериментам, які вони проводили над людьми за роки свого правління: це і пенсійна реформа, і податкова, і судова. Сьогодні рейтинг довіри до влади не більше 20-30%", - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.