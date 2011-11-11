Азаров обіцяє перевірити інформацію про закупівлю МВС джакузі та масажних ванн

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє перевірити інформацію про закупівлю Міністерством внутрішніх справ джакузі і масажних ванн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, які кроки уряд планує зробити у зв'язку з інформацією про закупівлю МВС масажних ванн і джакузі.

"Я не думаю, що комусь захотілося вилетіти з роботи, я не думаю, що це так. Якщо це так, то це буде дуже хорошим приводом замінити цього керівника, який прийняв таке рішення", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем'єра, він перевірить інформацію про закупівлю ванн і джакузі.

"Якщо воно є, якщо це відповідає дійсності. На превеликий жаль, багато інформації треба ділити на десять, а то і на сто. Але я вдячний за будь-яку інформацію, яка дозволяє прийняти рішення. Ми з цією ситуацією розберемося", - сказав глава уряду.

У той же час, він підкреслив, що за півтора року роботи нині чинного Кабінету міністрів жоден державний орган не купив дорогий автомобіль, незважаючи на інформацію, що періодично з'являється, про це.

"Є жорстка політика, казначейство не пропускає ніяких витрат. Так, хтось щось хоче придбати. Десь там намагаються це зробити", - сказав М.АЗАРОВ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МВС уклало угоди на купівлю медичного устаткування на загальну суму 2,63 млн. грн., зокрема підводні душі-масажі по 100 тис. грн., перлинні ванни по 50 тис. грн., ванна для підводного душу-масажу з гідромасажною системою за 170 тис. грн.