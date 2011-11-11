Янукович критикує закон про квоти на трансляцію українського продукту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував закон, яким до 25% скорочено квоти на трансляцію української музики в ефірі радіостанцій і телеканалів, і зазначив, що парламент перегляне цей документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Громадської гуманітарної ради.

У відповідь на заклик членів ради ветувати закон "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення", яким до 25% скорочені квоти на трансляцію української музики в ефірі радіо і телебачення, В. ЯНУКОВИЧ сказав, що цей документ ще не надходив до Адміністрації Президента.

"Він ще не надійшов, тому що він так виписаний, що там взагалі важко було зрозуміти", - сказав Президент.

"Коли я почав дискусію на цю тему з деякими народними депутатами, вони не змогли пояснити взагалі, що необхідно зробити. Тобто мета була - створити умови для того, щоб радіокомпанії мали можливість приймати будь-які замовлення, не обмежуючи це ніякими лімітами, -сказав Президент, додавши, що саме радіокомпанії були ініціатором цього законопроекту.

Водночас, В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що під час розгляду цього закону необхідно було врахувати, що йдеться про український продукт. "Український продукт - це, окрім пісень, і музика, і твори, і так далі", - сказав Президент.

"Я коли почав говорити, хто з вас читав Павла Глазового, скажіть, будь ласка? Вони замовкли", - зазначив Президент.

Він сказав, що, наприклад, творчість П. Глазового не можна недооцінювати, оскільки це "народний рупор".

За словами Президента, у законі "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є багато розбіжностей.

"Цей закон - він не вийшов. Коли Володимир Михайлович (голова парламенту Володимир ЛИТВИН - УНІАН) віддав його на експертизу в юридичний відділ, то вони констатували, що там дуже багато помилок, розбіжностей і протилежностей. Тому він знову розглядатиметься Верховною Радою, Верховна Рада повертатиметься до нього, і яким буде ухвалений цей закон, потім подивимося", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо приведення у відповідність з вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення. За нього проголосували 238 народних депутатів з 414 зареєстровані в сесійному залі.

Законом передбачають зменшення частки "національного аудіовізуального продукту" в загальному об'ємі мовлення кожної телерадіоорганізації - не менше 25%. До ухвалення закону ця частка складала 50%. До 25% зменшена також квота на присутність вітчизняного продукту в радіо- і телеефірах.

Автор законопроекту, народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявила, що після ухвалення закону "українські радіослухачі зможуть повернутися до світової музичної спадщини".

Проти ухвалення закону виступали представники фракції "БЮТ-Батьківщина" і частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками "Ганьба"!.