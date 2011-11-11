Президент розраховує на ухвалення закону про адмінпослуги до кінця року - Акімова

Президент України розраховує на ухвалення Парламентом Закону України «Про адміністративні послуги» вже до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА на брифінгу сьогодні.

Законопроектом передбачається формування чіткого переліку адміністративних послуг після їх інвентаризації. Далі цей список має бути затверджений окремим законом, при цьому для внесення до списку нової послуги необхідно буде вносити зміни до цього закону.

«Кількість послуг за регіонами коливається в рази, наприклад, у Черкаській області зараз надається 123 адмінпослуги, при цьому у Львівській - 3009. Виникає питання - чому? І чи всі з цих 3 тис. послуг украй необхідні», - відзначила І.АКІМОВА.

Вона повідомила, що проектом закону вводиться заборона на надання державними органами одночасно господарських і адміністративних послуг, а також делегування повноважень з надання адмінпослуг державним підприємствам.

«Делегувати можна буде лише бюджетним установам. Бюджетні установи - це ті установи, які, за інших рівних умов, можуть спрямовувати кошти, одержані при наданні послуги, тільки до Державного бюджету», - наголосила І.АКІМОВА.

За її словами, законопроектом пропонується ввести обов`язковість одноразової повної оплати вартості послуги. «Це означає, що вас не зможуть примусити платити додатково за дрібні роздроблені послуги для того, щоб одержати одну, все має увійти до одного комплексу», - зазначає І.АКІМОВА.

Також вона повідомила, що вартість адмінпослуги обмежуватиметься собівартістю її надання, при цьому будуть і винятки, але вони встановлюватимуться тільки законом. Вартість адміністративних послуг визначатиме Кабінет міністрів України.

«Буде врегульована вартість послуги, ми припускаємо, що за багатьма адмінпослугами ця вартість може істотно знизитися і будуть ліквідовані коливання вартості адмінпослуг у різних регіонах країни», - сказала І.АКІМОВА

Що стосується термінів надання адмінпослуг, то законопроектом встановлюється максимальний термін для надання адмінпослуги — 30 календарних днів від дня отримання заявки і пакета документів. Винятком може бути лише послуга, що надається на підставі рішення колегіального органу.

«У законі прямо записано, що послуга має бути надана в найкоротший строк і за мінімальної особистої присутності фізичної або юридичної особи», - відзначила І.АКІМОВА.

При цьому в законі будуть затверджені чіткі розцінки на отримання адмінпослуги в більш короткі терміни, ніж максимально встановлені.

«Це один із заходів боротьби з нелегальними платежами», - зазначила І.АКІМОВА.

За її словами, ухвалення закону має спростити порядок отримання адміністративних послуг. Так, документом передбачено надання адміністративних послуг з Інтернету.

«Для цього передбачається створення єдиного державного порталу адміністративних послуг, де можна буде одержати всю інформацію про необхідний список документів, процедуру надання тієї чи іншої послуги, і в майбутньому значна частина адміністративних послуг має надаватися в Інтернеті», - наголосила І.АКІМОВА.

Також передбачено створення Центрів надання адміністративних послуг, що працюють за принципом «єдиного вікна» і з присутністю державного адміністратора.

«В одному місці впродовж одного періоду часу ви зможете одержати багато послуг, все буде сконцентровано в одному місці», - сказала І.АКІМОВА.

Крім того, вона повідомила, що передбачається збільшення часу роботи з прийому документів для надання адмінпослуг.

«Згідно із законом, він має бути не менш як 34 години на тиждень, причому обов`язково у суботу 6 годин», - сказала І.АКІМОВА.

З ухваленням закону громадяни зможуть одержувати адміністративні послуги без прив`язки до реєстрації.

Крім цього, законопроект передбачає відповідальність за порушення регламенту надання адміністративних послуг

«Згідно із законом адміністратори нестимуть персональну відповідальність за якісне виконання своїх обов`язків», - сказала І.АКІМОВА.

За її інформацією, законопроект вже зареєстровано у ВР України, і Президент розраховує на його ухвалення до кінця цього року.