Головне на 11 листопада

Фінанси

Кабінет міністрів України на своєму офіційному сайті оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД, який був підписаний 18 жовтня п.р. в Санкт-Петербурзі під час засідання глав урядів країн-членів СНД.

Текст договору можна подивитись ТУТ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж поточного року.

Того ж дня М.АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року. Також під час спільної прес-конференції голів урядів СНД за підсумками підписання договору М.АЗАРОВ зазначив, що договір – недосконалий, він має вади, але в угоді закладені тимчасові норми, протягом терміну дії яких недоліки будуть ліквідовані.

У свою чергу, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що підписання договору не суперечить принципам Світової організації торгівлі, членами якої серед країн СНД є Україна, Киргизія, Молдова і Вірменія.

Представники української влади заявляють, що підписання Договру про ЗВТ з СНД не зашкодить євроінтеграції України, зокрема, підписанню Договору про ЗВТ з ЄС.

Однак опозиція вважає, що підписання цього документу повертає Україну до тіснішої інтеграції з Росією і країнами колишнього СРСР та може перешкодити її інтегруванню в Євросоюз. Так, колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що підписанням зони вільної торгівлі з СНД Україна закрила для себе двері в торговельний союз з Євросоюзом.

Договір про зону вільної торгівлі СНД дозволяє сторонам, якими є країни - члени СНД, налагоджувати вільну торгівлю з іншими країнами і об`єднаннями.

Це визначено ст. 18 Договору про ЗВТ СНД, опублікованому на сайті уряду.

«Цей договір не перешкоджає сторонам брати участь в угодах про митний союз, вільну торгівлю та/або прикордонну торгівлю відповідно до правил СОТ і, зокрема, статті XXIV ГАТТ 1994», - говориться в документі.

Текст договору про створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом практично готовий, а текст договору про асоціацію – узгоджений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на зустрічі з депутатами парламенту Німеччини.

«Кілька годин тому мені зателефонували з Брюсселя і сказали, що документ про зону вільної торгівлі практично готовий», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що Україна на переговорах з ЄС погодилася на всі розумні компроміси.

Разом з тим, прем`єр-міністр зазначив, що цей договір не влаштовує повністю обидві сторони. Проте, за словами М.АЗАРОВА, плюсів у ньому значно більше, і в історичній перспективі він зіграє велику роль.

«Україна пішла на всі розумні компроміси. Не можу сказати, що цей договір нас влаштовує. Ми бачимо і плюси, і мінуси. Ми вважаємо, плюси більш значні, тому ухвалили рішення, що в історичній перспективі цей договір про зону вільної торгівлі зіграє велику позитивну роль в розвитку нашої економіки і європейської інтеграції», - сказав прем`єр.

Також він повідомив, що відпрацювання тексту угоди про політичну асоціацію практично завершене.

М.АЗАРОВ відзначив, що між Україною і Європейським Союзом залишився тільки один неузгоджений пункт: українська сторона наполягає на згадці в тексті угоди про перспективу членства в ЄС.

За словами глави уряду, Євросоюз пропонує інше формулювання з цього питання, проте М.АЗАРОВ не уточнив, яке саме.

За словами прем`єра, Україну чекає тривалий період з розвитку і виконання взятих на себе зобов`язань.

«Ми розуміємо, що нас чекає достатньо довгий період, по-перше, розвитку країни, її модернізації, ухвалення цілого ряду структурних рішень, що дозволить країні відповідати тим стандартам у галузі економіки, соціальної сфери, прав людини, демократії, які зараз мають місце в Європейському Союзі. Виникає питання, чому, коли Україна все це виконає, все це буде реальністю, чому їй відмовлено буде в праві інтеграції в Європейський Союз?», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас, він відзначив важливість підписання цього документа і вирішальну роль Німеччини в цьому процесі.

У Греції склав присягу тимчасовий уряд на чолі з прем`єр-міністром Лукасом ПАПАДІМОСОМ.

Таким чином завершилася урядова криза, що тривала тиждень, повідомляє Радіо «Свобода».

Головне завдання нового уряду – домогтися схвалення парламентом пакета фінансової допомоги, розробленого Європейським Союзом.

Як вважають у Брюсселі, отримання Афінами цієї допомоги у поєднанні із суворими заходами економії дозволить Греції уникнути банкрутства і утриматися в єврозоні.

Разом із упорядкуванням фінансової ситуації в Греції, уряду Л.ПАПАДІМОСА належить підготувати умови для проведення загальних виборів, які, як повідомлялося раніше, можуть відбутися у лютому наступного року.

У новому уряді низку посад збережено за представниками Соціалістичної партії Георгіоса ПАПАНДРЕУ, який пішов у відставку. Зокрема, міністром фінансів залишився Євангелос ВЕНІЗЕЛОС.

Енергетика

Україна і Росія за півроку від початку дії зони вільної торгівлі СНД приступлять до підготовки угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка повинна відкрити Україні доступ до російської труби для поставок газу з Туркменістану.

Це визначено ст. 7 «Свобода транзиту» Договору про ЗВТ СНД, опублікованому на сайті уряду.

«Зацікавлені Сторони вступлять у переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, і завершать такі переговори упродовж шести місяців після набуття чинності цим Договором», йдеться у документі.

Головним слідчим управліннямДержавної податкової служби України 10 листопада пред’явлено обвинувачення колишньому прем’єр-міністру, екс-президенту корпорації «Єдині енергетичні системи України» Юлії ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. доларів США, розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування доходів з використанням офшорних компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, досудове слідство у цій справі буде завершене у встановлені законом строки.

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершило січень-вересень з чистим прибутком 17,19 млрд. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий прибуток становив 0,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, у січні-вересні «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 25,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 75,13 млрд. грн.

«У зв`язку зв зростанням цін на природний газ, що імпортується, фінансове навантаження на компанію постійно збільшується. Разом з тим, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залишається фінансово збалансованою компанією і своєчасно розраховується за своїми зовнішніми і внутрішніми зобов`язаннями», – наголошується в повідомленні.

Білорусь не планує у 2012 році зменшувати бюджетне фінансування будівництва АЕС і надасть на ці цілі 230 млрд. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сказав журналістам директор держустанови "Дирекція будівництва атомної електростанції" Михайло ФІЛІМОНОВ 10 листопада в м. Островець (Гродненська обл.).

"Починаючи з 2007 року, на будівництво інфраструктури білоруської АЕС було спрямовано 400-450 млрд. рублів. Наступного року білоруська сторона планує надати на роботи на Островецькому майданчику 230 млрд. рублів. При цьому 180 млрд. рублів планується використовувати на виробничу базу АЕС, а ще 50 млрд. рублів - на житло", - сказав директор будівництва АЕС.

Він також підкреслив, що російський кредит, який Білорусь планує залучити у реалізації проекту з будівництва АЕС, поширюватиметься тільки на будівництво самої атомної станції.

Роботи з будівництва котловану для першого енергоблока білоруської АЕС планується почати навесні 2012 року.

"На сьогоднішній момент підготовлений майданчик, на якому буде побудований перший енергоблок. Котлован матиме глибину 13 м, причому пастка розплаву знаходитиметься на глибині понад 8 м", - сказав М. ФІЛІМОНОВ.

Він також зазначив, що перші об`єкти на території атомної електростанції почнуть вводити з червня 2012 року.

"Передусім, це стосується господарства бетонного розчину, яке є першочерговим об`єктом. Також будуть побудовані адміністративно-побутові будівлі для розміщення інженерно-технічного персоналу замовника і генпідрядника", - сказав директор будівництва.

За його словами, зараз на майданчику працюють близько 150 осіб, в основному співробітники "Бєленергобуду".

"Ведеться будівництво декількох споруд, включаючи адміністративну будівлю з їдальнею і складські приміщення для генпідрядника. Всього ж для будівництва білоруської АЕС планується створити структурний підрозділ загальною чисельністю 5-6 тис. осіб" - підкреслив М. ФІЛІМОНОВ.

Він зазначив, що на будівельні роботи припаде близько 2,5 млрд. дол. від загальної вартості проекту з будівництва АЕС, який на сьогодні оцінюється приблизно в 9 млрд. дол. Причому, з 2,5 млрд. дол. одна частина піде на загальнобудівельні роботи, інша - на тепло- і електромонтажні роботи.

"Якщо для електромонтажних робіт планується залучати російських фахівців, оскільки в цій області повинні працювати фірми, що мають відповідні ліцензії, то усі інші роботи можуть виконувати білоруські фірми" - вважає директор будівництва.

Будівництво

В Україні вартість незавершених будівництв оцінюється в 820 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК повідомив на нараді у Вінниці.

«Ми в Україні маємо 820 мільярдів заритих у землю коштів - це незавершені будівництва. Нам потрібно приймати щодо них рішення», - сказав він.

На його думку, в будівництві має бути ідеологія приватного партнерства. «Я побачив у вас дуже вірний підхід до цього і побачив те, що будується за державні кошти - це хірургічне відділення лікарні ім. Пирогова, і приватний забудовник, який комплексно будує цілий мікрорайон «Поділля». Це ідеологія приватного партнерства, і саме в будівництві це повинно бути. І у вас є на це гарні приклади, і у вас є чому вчитися всій державі», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Державна архітектурно-будівельна інспекція Києва не має наміру надавати дозволу на нове будівництво в ареалі Національного заповідника «Софія Київська», який включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Києва Сергій КУЧЕР.

«Там (у районі заповідника - УНІАН) маса землевідводів, близько п`ятдесяти. По будь-якому новому будівництву в ареалі «Софії Київської» ми дозволу не дамо. Навіть якщо прийде інвестор з повним пакетом документів», - сказав він.

У свою чергу, заступник начальник Головного управління містобудування і архітектури КМДА Андрій ВАВРИШ зазначив, що головні претензії ЮНЕСКО полягають у тому, що у такої пам`ятки архітектури немає режиму охорони історичного середовища, який гарантує відсутність проблемних об`єктів, що викликає обурення у професійного середовища і жителів Києва.

За його словами, доки не буде вироблена позиція щодо того, що робити з об`єктами, які викликають масштабне обурення, діятиме мораторій на видачу дозволів на будівництво.

А.ВАВРИШ додав також, що сьогодні ведуться роботи із забудовниками щодо тих об`єктів, які викликають величезне обурення ЮНЕСКО. «Ті об`єкти, які викликають величезне обурення ЮНЕСКО, щодо них ведеться робота. По кожному з них, і я ще не бачив жодного забудовника, який не згоден або не хоче привести у відповідність свою документацію», - сказав він.

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