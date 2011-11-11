Азаров: текст договору про ЗВТ з ЄС готовий

Текст договору про створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом практично готовий, а текст договору про асоціацію – узгоджений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на зустрічі з депутатами парламенту Німеччини.

«Кілька годин тому мені зателефонували з Брюсселя і сказали, що документ про зону вільної торгівлі практично готовий», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що Україна на переговорах з ЄС погодилася на всі розумні компроміси.

Разом з тим, прем`єр-міністр зазначив, що цей договір не влаштовує повністю обидві сторони. Проте, за словами М.АЗАРОВА, плюсів у ньому значно більше, і в історичній перспективі він зіграє велику роль.

«Україна пішла на всі розумні компроміси. Не можу сказати, що цей договір нас влаштовує. Ми бачимо і плюси, і мінуси. Ми вважаємо, плюси більш значні, тому ухвалили рішення, що в історичній перспективі цей договір про зону вільної торгівлі зіграє велику позитивну роль в розвитку нашої економіки і європейської інтеграції», - сказав прем`єр.

Також він повідомив, що відпрацювання тексту угоди про політичну асоціацію практично завершене.

М.АЗАРОВ відзначив, що між Україною і Європейським Союзом залишився тільки один неузгоджений пункт: українська сторона наполягає на згадці в тексті угоди про перспективу членства в ЄС.

За словами глави уряду, Євросоюз пропонує інше формулювання з цього питання, проте М.АЗАРОВ не уточнив, яке саме.

За словами прем`єра, Україну чекає тривалий період з розвитку і виконання взятих на себе зобов`язань.

«Ми розуміємо, що нас чекає достатньо довгий період, по-перше, розвитку країни, її модернізації, ухвалення цілого ряду структурних рішень, що дозволить країні відповідати тим стандартам у галузі економіки, соціальної сфери, прав людини, демократії, які зараз мають місце в Європейському Союзі. Виникає питання, чому, коли Україна все це виконає, все це буде реальністю, чому їй відмовлено буде в праві інтеграції в Європейський Союз?», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас, він відзначив важливість підписання цього документа і вирішальну роль Німеччини в цьому процесі.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, а про зону вільної торгівлі, створення якої є складовою угоди - з 2008 року. Сторони планували завершити переговори про угоду до кінця цього року і парафувати її на саміті Україна-ЄС у грудні в Києві.