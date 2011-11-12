Клюєв і Фюле обговорили завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію

Брюссель. Комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ і перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ обговорили завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Пітер СТАНО, двостороння зустріч відбулася у середу, 9 листопада.

“Це не була якась “секретна” зустріч, це була нормальна робоча зустріч, що є частиною постійних контактів комісара з представниками усіх країн-партнерів”, - зазначив представник Єврокомісії.

Він повідомив, що під час зустрічі, сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, відносини між ЄС та Україною, а також завершення переговорів про асоціацію та умови, що для цього необхідні.