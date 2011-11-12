У Ємені 14 осіб загинули й десятки поранені при обстрілі учасників акцій протесту

Щонайменше 14 осіб загинули і десятки були поранені при обстрілі проурядовими силами другого за величиною міста Ємену Таїз, передає Радіо «Свобода».

За словами очевидців, бійці республіканської гвардії, якою командує син Президента Алі Абдалли САЛЕХА, вели вогонь із артилерійських знарядь по центру міста, де зібралися десятки тисяч демонстрантів, які вимагають відставки Президента.

У столиці країни місті Сана тисячі людей взяли участь в акціях як проти, так і на підтримку нинішнього режиму.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові виступи з вимогою відставки Президента А.САЛЕХА, який перебуває при владі понад 30 років, продовжуються в Ємені з початку лютого. Силовики застосовують зброю для розгону антиурядових акцій. За даними західних ЗМІ, за час народних хвилювань у країні загинули сотні осіб.