Паркан біля Верховної Ради укріплюють бетоном

Встановлений біля будівлі Верховної Ради двометровий паркан укріплюють бетоном.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі під парламентом робітники заливають бетоном стовпи під парканом.

Секції паркану, що стояв по периметру між Верховною Радою і Маріїнським палацом, демонтовано.

Натомість паркан продовжено по периметру парку.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня учасники акції протесту проти скасування пільг прорвалися через огорожу і намагалися прорватися до парламенту. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Великий паркан було встановлено біля будівлі парламенту на початку жовтня поточного року. До цього часу багато років Верховна Рада була огороджена невисоким парканом.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення паркану.

Після цього паркан декілька разів зносили учасники акцій протесту.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради відбулась акція протесту «Вперед!», у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

Головне управління МВС України у Києві порушило кримінальну справу за фактом вчинення хуліганських дій та побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.

8 листопада голова громадської організації «Наступ» Руслан СЕКЕЛА заявив, що міліція не має права порушувати кримінальну справу через зламаний 3 листопада учасниками акцій протесту паркан навколо будівлі Верховної Ради.

За словами Р.СЕКЕЛИ, згідно з законодавством України, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторис, проект, дозвіл Київської міської держадміністрації, архітекторів, санепідемстанції. «Тому що згідно з Державними будівельними нормами, паркан, який має більше метра, повинен мати проект. Той паркан, який стоїть біля Верховної Ради, - це незаконна архітектурна форма, юридично його не існує», - заявив Р.СЕКЕЛА.

У Головному управлінні МВС України в місті Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металевий паркан біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.