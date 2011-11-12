Анонс на 14 листопада

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться прес-конференція, присвячена офіційному відкриттю першого в Україні китайського Інтернет-магазину «139 shopping». Учасники прес-конференції:

Радник з торговельно-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Ло Вейдун

Представник Торговельно-промислової палати України

Президент компанії «139 Group» Хуан Цин Хун

Генеральний директор компанії «139 Soppsng» Лі Хай Лін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Марш порожніх гаманців": мобілізація". На прес-конференції буде оприлюднено інформацію про проведення регіональних майданів у листопаді 2011 року в областях України. Учасники: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В`ячеслав Рой, голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова, заступник голови ГО «Софія», Вінницька область Євген Зільберт, координатор Донецького регіону Олег Котенко, голова ГО «Підприємці Поділля» Галина Кулик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Рейдерство на селі: що завтра будуть їсти українці?». Останнім часом різко зросла кількість рейдерських атак на підприємства агросектору Україні. Жертвами загарбників уже стали фермери Хмельницької, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей. Вже сьогодні, ще до скасування мораторію на продаж землі, за оцінками експертів, 48% українських земель знаходиться у приватній власності. То хто ж реальний господар (або господарі) української землі? Монополісти-латифундисти обіцяють власникам земельних паїв золоті гори, а коли вся земля буде належати їм, що і за якими цінами будуть їсти українці?! Буде озвучено відкрите звернення до Президента України про загрозливу для аграрного сектору ситуацію, презентовано Всеукраїнський громадський рух «Стоп, рейдерство на селі!», оприлюднено реальні приклади рейдерських атак на успішні аграрні підприємства, також відбудеться показ відеоматеріалів та презентація сайту. Учасники: керівник провідного аграрного підприємства Полтавської області ТОВ «Сокіл», член правління Новосанжарської райорганізації ветеранів Афганістану Володимир Замула, громадські діячі, експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (098) 3083883 або за адресою duvind@gmail.com.

* Прес-конференція на тему: «Рівень безробіття у світі б`є рекорди. Яка ситуація в Україні?». Учасники: провідний експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко і провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Лідія Ткаченко.

* Результати діяльності «Київстар» у 3-му кварталі 2011 року. За участю директора з персоналу та розвитку організації Олени Кропив`янська, директор з маркетингу «Київстар» Тараса Пархоменко, директора з корпоративної стратегії Артема Ніца.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

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