Курс НБУ на 14.11.11

17:20, 12 листопада 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.11.11100 USD - 798.2300 (11 листопада - 798.2300)100 EUR - 1089.5840 (11 листопада - 1086.8700)10 RUR - 2.6147 (11 листопада - 2.5878)Облікові курси банківських металів на 14.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140807.77 (11 листопада-140967.42)961 XAG 10 Срібло-2695.62 (11 листопада-2690.83)962XPT10Платина-129792.20(11 листопада-129951.84)964XPD10Паладій-51725.30 (11 листопада-51485.84)

Офіційний курс НБУ на 14.11.11

100 USD - 798.2300 (11 листопада - 798.2300)

100 EUR - 1089.5840 (11 листопада - 1086.8700)

10 RUR - 2.6147 (11 листопада - 2.5878)

Облікові курси банківських металів на 14.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-140807.77 (11 листопада-140967.42)

961 XAG 10 Срібло-2695.62 (11 листопада-2690.83)

962XPT10Платина-129792.20(11 листопада-129951.84)

964XPD10Паладій-51725.30 (11 листопада-51485.84)

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