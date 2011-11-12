Курс НБУ на 14.11.11

Офіційний курс НБУ на 14.11.11100 USD - 798.2300 (11 листопада - 798.2300)100 EUR - 1089.5840 (11 листопада - 1086.8700)10 RUR - 2.6147 (11 листопада - 2.5878)Облікові курси банківських металів на 14.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140807.77 (11 листопада-140967.42)961 XAG 10 Срібло-2695.62 (11 листопада-2690.83)962XPT10Платина-129792.20(11 листопада-129951.84)964XPD10Паладій-51725.30 (11 листопада-51485.84)

Офіційний курс НБУ на 14.11.11 100 USD - 798.2300 (11 листопада - 798.2300) 100 EUR - 1089.5840 (11 листопада - 1086.8700) 10 RUR - 2.6147 (11 листопада - 2.5878) Облікові курси банківських металів на 14.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-140807.77 (11 листопада-140967.42) 961 XAG 10 Срібло-2695.62 (11 листопада-2690.83) 962XPT10Платина-129792.20(11 листопада-129951.84) 964XPD10Паладій-51725.30 (11 листопада-51485.84)

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