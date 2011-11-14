У США мисливці за кольоровим металом осквернили могилу Аврама Лінкольна

У США мисливці за кольоровим металом осквернили могилу Авраама Лінкольна.

Невідомі відірвали мідну шаблю в однієї зі статуй, що прикрашають меморіал 16-го Президента США, розташований на кладовищі Оук-Рідж у Спрінгфілді, штат Іллінойс, повідомляє NEWSru.

Лагодити меморіал доведеться вже вдруге: у 1890 році вандали відірвали від пам`ятника, який зображає офіцера часів Громадянської війни, цю ж шаблю.

Ансамбль із чотирьох статуй, що символізує офіцерів від піхоти, артилерії, кавалерії й флоту, встановлено на терасі поряд із могилою А.Лінкольна як меморіал воїнам Громадянської війни США (1861-1865).

Раніше за меморіалом уночі наглядав охоронець, проте з економії місцева влада скоротила цю позицію.

Перший американський президент-республіканець А.Лінкольн є національним героєм, який дав свободу чорношкірим рабам. Його було вбитий пострілом у голову 14 квітня 1865 року в президентській ложі в Театрі Форда.