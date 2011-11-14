У Таїланді жертвами повені стали вже 562 людини

Число загиблих внаслідок катастрофічної повені в Таїланді досягло 562, ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє національне Управління з попередження наслідків повені. Затопленими досі залишаються 22 із 76 провінцій країни, передає ІТАР-ТАСС.

З 5 липня, коли на північ Таїланду обрушився тропічний шторм Нок-Тен, стихійні лиха торкнулися 63 провінцій, постраждали понад 11 млн. осіб, близько 1 млн. звернулися по медичну допомогу. Майже 250 тис. осіб лишилися без житла.

Розмір збитків, за деякими оцінками, досягає 16 млрд. доларів.

У Бангкоку оголошено евакуацію ще трьох районів. Усього в мегаполісі повністю або частково затоплено 12 районів, а кількість постраждалих від повені наближається до 500 тисяч осіб, зазначає NEWSru.

За даними мерії Бангкока, опублікованими у суботу, від повені в столиці Таїланду постраждали 494 тис. 893 особи. Всього в столиці королівства проживає 12 мільйонів осіб.

Влада стверджує, що небезпеки затоплення історичного центру міста поки немає.

Минулими вихідними 800 урядових автомобілів почали розвозити допомогу постраждалим у затоплених районах Бангкока. Представники уряду роздають набори товарів першої необхідності, питну воду, медикаменти й продукти харчування.

Прем`єр-міністр Таїланду Йінглак ЧИНАВАТ Повідомила, що в кожному з 50 районів Бангкока буде розгорнено мобільну польову кухню. Їх завданням є забезпечення гарячим харчуванням жителів міста, які вирішили не залишати свої домівки, навіть якщо вони опинилися в зоні затоплення. За офіційними даними, їхня кількість досягає 800 тис. осіб.