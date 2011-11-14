Останні кадрові зміни треба оцінювати як недовіру Президента до власної команди - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що останні кадрові зміни треба оцінювати як недовіру Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до власної команди.

Про це він сказав у неділю в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер назвав очевидним, що першим наслідком збільшення недовіри до влади є те, що Президент та уряд втратили близько 50% схвалення їхньої діяльності за останні півтора роки. На його думку, як наслідок цього Президент продемонстрував недовіру до своєї команди: попри кількаразові анонси кадрових змін в уряді, які, зокрема, озвучував глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, В.ЯНУКОВИЧ не пішов на такі зміни, а натомість змінив керівників серйозних фінансових і правоохоронних інституцій на представників своєї вузької своєрідної сімейної команди.

М.ТОМЕНКО зауважив, що такий крок Президента – це «як мінімум потрійне приниження: приниження за партійною ознакою для Партії регіонів; приниження для її союзників по парламентській більшості, на яких падає не дуже приємна оцінка як на союзників, що відповідають за непопулярні рішення, і третє – незадоволення регіональних еліт, бо виходить, що областями чи напрямками можуть керувати лише вихідці з одного Донецького регіону».

За словами М.ТОМЕНКА, можна погодитися з експертами, які сьогодні говорять, що Президент посилив свій вплив за фінансовим, правоохоронним та іншими ресурсами, натомість він продовжує втрачати суспільний вплив і вплив всередині власної команди, яка, як і суспільство, продовжує розчаровуватися його зневагою до кадрового потенціалу Партії регіонів та її союзників.