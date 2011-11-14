ВР у п’ятницю розгляне законопроект про гуманізацію відповідальності за правопорушення

У п'ятницю, 18 листопада, Верховна Рада планує розглянути в другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН під час Погоджувальної ради.

Він сказав: "Я думаю, що тут ми з вами шукатимемо і знаходитимемо компроміс".

Також В. ЛИТВИН повідомив, що у п'ятницю парламент заслуховуватиме звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії "Лівелла" та інших пов'язаних з нею юридичних осіб.

При цьому він зазначив, що голова комісії Роман ЗВАРИЧ запропонував продовжити роботу цієї комісії. Як сказав голова ВР, депутати повинні визначитися з цим питанням.