Питання членства України в ЄС потребує вирішення на високому політрівні - Єлісєєв

Брюссель. Представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ переконаний, що питання про перспективу членства України в Європейському Союзі потребує вирішення на високому політичному рівні.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи повідомлення, що з`явилися у ряді ЗМІ, про досягнення компромісу в питанні перспективи членства в ході останнього раунду переговорів у Брюсселі 11 листопада.

«Про це сказали як українська, так і європейська сторони у своїх офіційних повідомленнях після закінчення переговорів», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

«Після того, як про закінчення переговорів щодо Угоди про асоціацію, які відбулися минулої п`ятниці в Брюсселі, і про те, що невирішеним залишається одне питання - питання перспективи членства, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, нічого не змінилося. Інформація, опублікована у «Комерсанті» і поширена деякими ЗМІ, дійсності не відповідає. Це – абсолютна неправда», - додав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, питання про перспективу членства не вирішується на рівні керівників делегацій, оскільки виходить за рамки мандата, наданого керівникам делегацій як України, так і Євросоюзу.

Він також зазначив, що сьогодні не можна говорити про якісь поступки, на які нібито пішла українська сторона у питанні перспективи членства.

«Про жодні поступки не йшлося. Було чітко зафіксовано позицію української сторони про те, що ми б хотіли перспективу членства зафіксувати, і позицію ЄС про те, що на рівні керівників делегацій це питання вирішити неможливо», - підкреслив представник України при ЄС.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, ще однією неточністю є і опублікована в газеті «КоммерсантЪ-Украина» інформація про термін дії майбутньої угоди про асоціацію.

«Ми знайшли компроміс, але те, що опубліковано, також не зовсім відповідає дійсності. Компроміс полягає у тому, що термін дії не обмежений, але через п`ять років після того, як документ набуде чинності, угода буде переглянута, або через будь-який інший проміжок часу з обопільної згоди сторін», - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, «КоммерсантЪ-Украина» повідомила про те, що Україна пішла на поступки у питаннях фіксації перспективи членства в новій Угоді про асоціацію під час останнього раунду переговорів 11 листопада в Брюсселі.