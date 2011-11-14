Анонс на 15 листопада

Президент України Віктор Янукович відвідає Республіку Польща.

Пленарне засідання Верховної Ради України.

Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 листопада Рішення щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України „Про захист прав споживачів“ у взаємозв`язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг).

Форум місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

День відкритих дверей у Державній казначейській службі України.

Круглий стіл на тему: «Проблеми становлення недержавних суб`єктів сектору безпеки в Україні».

Прес-конференція на тему: «Курси валют в Україні: що приніс російський рубель і чого чекати від китайського юаня?».

Урочисті заходи, присвячені пуску в експлуатацію електрифікованої ділянки Полтава - Кременчук - Бурти Південної залізниці.

Засідання Правління Національного банку України.

Прес-конференція на тему: «Енергозбереження в стилі Lennox».

Брифінг на тему: «Прогноз гідрометеорологічних умов на зимовий період».

Прес-конференція на тему: “Яке ми їмо м`ясо? Чи є в Україні якісні молочні продукти???”.

У УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи готова Україна до відкриття першого в світі шоу-рума бізнесу і до українських Цукерберга, Гейтса, Бренсона?».

Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівела» і інших пов`язаних з нею юридичних осіб.

У УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена вето Президента на «закон про «зелений тариф» на тему: «Альтернативна» Україна без біогазу?».

Прем`єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з ходом будівництва Центру з пересадки кісткового мозку і дитячої онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдет».

Офіційна презентація дитячого мультфільму „Город мрії”, створеного за сприяння ДПС України.

Прес-конференція на тему: "Напрями роботи Державної іпотечної установи. Що вдалося, які перспективи".

Щорічний прес-ланч з топ-менеджерами груп BigBoard B.V., BigBoard Ukraine. Тема: «Зовнішня реклама: світові тенденції і українські реалії».

Конференція «Безпечний автомобіль».

Прес-конференція на тему: «Рейтинг будинків Києва з рейтингу життя».

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