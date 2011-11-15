Кравчук: ЄС зміниться до України, коли без неї буде неможливо вирішувати питання в Європі

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК вважає, що Європейський Союз змінить своє ставлення до України, коли без її участі буде неможливо вирішувати певні питання в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

"Коли Україна стане не тільки багатою, але й потрібною, і без неї не можна буде вирішувати питання в Європі - через продовольство, газову трубу тощо - тоді до нас будуть і ставитися зовсім по-іншому. Давайте шукати, яка ніша наша, щоб у Європі говорили: ми без України це питання вирішити не можемо", - сказав Л.КРАВЧУК.

Також екс-президент зазначив, що в разі краху України ніхто б і не помітив її зникнення з політичної карти.

На його думку, інтеграція України в Європу вигідна останній як з економічних, так і з політичних причин.

"Україні - це колосальний ринок для Європи, прекрасні землі і вирішення продовольчої проблеми. Щодо політики, то Європа абсолютно точно знає: якщо Україна з Європою, то Російська імперія не відбудеться. Як тільки Україна піде в обійми Росії, східний вектор політики Європи стане дуже слабким. Тобто, існують шанси реалізувати імперські амбіції Росії. І тоді станеться те, що було: протистояння, гонка озброєнь і таке інше. Це колосальні витрати і колосальна небезпека, яка загрожує світові. Європа це прекрасно розуміє ", - зазначив Л.КРАВЧУК.