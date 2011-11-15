Митний союз може запровадити захисні заходи щодо учасників ЗВТ СНГ

Митний союз може запровадити захисні заходи стосовно учасників договору про зону вільної торгівлі СНД, якщо в результаті налагодження сторонами договору вільної торгівлі з іншими суб`єктами для промисловості країн МС може виникнути якась загроза.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено додатком №6 до документа.

«У разі, якщо участь однієї зі сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої сторони в таких обсягах, які завдають збитків або загрожують завдати збитків промисловості Митного союзу, то государства–участники Митного союзу без збитків для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій сторонами, залишають за собою право запровадити мита відносно імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони в розмірі ставки режиму найбільшого сприяння», - йдеться в додатку.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі ст. 18, договір про зону вільної торгівлі СНД дозволяє сторонам, якими є країни-члени СНД, налагоджувати вільну торгівлю з іншими країнами та об`єднаннями.

Відповідальний секретар Комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану Сергій ГЛАЗЬЄВ наприкінці жовтня заявив про можливість члена МС Росії ініціювати консультації з Україною з питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Він зазначив, що угода про ЗВТ, яку планують підписати Україна і ЄС, є потенційною загрозою для ринку СНД і Митного союзу.

Угода про створення зони вільної торгівлі СНД була підписана 18 жовтня під час засідання глав урядів країн СНД в Санкт-Петербурзі.

З текстом договору можна ознайомитися на сайті УНІАН-Економіка: http://economics.unian.net/ukr/detail/109570