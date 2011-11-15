ЄС не обговорював питання проголошення Україною європейської ідентичності

Брюссель. Європейський союз не обговорював з українською стороною питання односторонньої заяви Києва про проголошення європейської ідентичності під час останнього раунду переговорів щодо Угоди про асоціацію 11 листопада.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Пітер СТАНО, коментуючи публікації в українських ЗМІ.

“Європейська сторона не обговорювала з Україною під час пленарного раунду у п’ятницю, 11 листопада, чи на будь-яких інших переговорних форумах, питання спеціальної заяви, яка би проголошувала європейську ідентичність України”, – заявив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що під час останнього засідання сторони досягли значного прогресу, а єдине питання щодо тексту угоди, яке залишилося відкритим, потребує обговорення на найвищому політичному рівні.

“Зараз відкритий шлях до парафування останнього юридично перевіреного варіанту Угоди, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі”, – зазначив П.СТАНО.

Він ще раз нагадав, що сторони більше не планують офіційних раундів переговорів, хоча контакти між переговірниками триватимуть.

“ЄС сподівається на завершення роботи над Угодою, щойно політична атмосфера в Україні буде сприятливою”, – сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада газета «КоммерсантЪ-Украина» повідомила про те, що Україна пішла на поступки у питаннях фіксації перспективи її членства в ЄС у новій Угоді про асоціацію під час останнього раунду переговорів 11 листопада у Брюсселі.

Часопис, зокрема, стверджував, що в ході переговорів українська сторона пішла на значні поступки і погодилася відмовитися від фіксування у преамбулі Угоди про асоціацію нагадування про європейську перспективу України. Натомість, за даними видання, Україна нібито погодила з ЄС, що вона виступить з окремою заявою, в якій проголосить європейську ідентичність і намір свого членства в ЄС.

Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ також спростував повідомлення «КоммерсантЪ-Украина» і наголосив, що питання перспективи членства України в ЄС не вирішується керівниками делегацій, а потребує вирішення на найвищому політичному рівні.