ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Податкова служба запропонувала узаконити "податок на збитки" пише: податкові органи шукають способи збільшити зобов'язання платників податку на прибуток найближчими роками і для цього розробляють відповідні законопроекти…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-sluzhba-predlozhila-uzakonit-nalog-na-ubytki-167870/

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Також "Дєло" у публікації "Хазяї "Межигір'я" попалися на мінімізації податків" пише: компанія "Танталіт", яка разом з президентом Віктором Януковичем і благодійним фондом "Відродження України" господарюють у скандально відомій екс-резиденції "Межигір'я" під Києвом, мінімізує податки. Бухгалтер оштрафований на 85 гривен…

http://delo.ua/ukraine/hozjaeva-mezhigorja-popalis-na-minimizacii-nalogov-167858/

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"Дєло" у публікації "Підприємці пішли до судів відстоювати "право на збитки" пише: з'явилися перші прецеденти - рішення судів, які дозволяють підприємствам включати збитки колишніх років в податкову звітність 2011 року і визнають, що ДПАУ неправильно трактує Податковий кодекс …

http://delo.ua/ukraine/predprinimateli-poshli-v-sudy-otstaivat-pravo-na-ubytki-167883/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Конфлікт вийшов з СОТ", у якому пише: Україна готова укласти світову угоду з Молдавією щодо двох торгових спорів, які розглядають у рамках СОТ. В обмін на зниження Кишиневом ставки екологічного збору за імпорт товару у пластиковій упаковці Київ згоден зрівняти ставки акцизного збору для українського коньяку і молдавського дівіна. Проте, поки в Мінекономрозвитку не вирішили, яким чином це буде зроблено - шляхом підвищення ставок на українську продукцію чи зниження на молдавську…

http://www.kommersant.ua/doc/1816408

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Мінохоронздоров'я порахували вартість лікування", у якому пише: Рахункова палата оприлюднила підсумки аудиту роботи Міністерства охорони здоров'я у 2010-2011 роках. За даними перевірки, відомство неефективно використовувало 214,5 млн. грн. бюджетних коштів, допускаючи порушення у проведенні тендерів з закупівлі ліків. На думку експертів, підсумки аудиту можуть стати однією з причин звільнення міністра охорони здоров'я Олександра Анищенка, якого керівництво держави вже не раз критикувало за перебої з постачаннями медикаментів…

http://www.kommersant.ua/doc/1816460

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Цінний компроміс" пише: Москва і Київ завершили переговори з газу, погодивши нову вартість російського блакитного палива для України і інші умови, які сприяють вирішенню суперечки про передумови зниження його ціни. Планується, що нові контракти підпишуть на президентському рівні Віктор Янукович і Дмитро Медведєв…

http://state.eizvestia.com/full/cennyj-kompromiss

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Шанси Порошенка ростуть", у якому пишуть: призначення голови ради Нацбанку Петра Порошенка на посаду голови Рахункової палати підтримав голова Верховної Ради Володимир Литвин. На чолі Рахункової палати Петро Порошенко зможе контролювати витрачання державних коштів органами влади…

http://state.eizvestia.com/full/shansy-poroshenko-rastut

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Імпорт порушує спокій", у якому пишуть: незважаючи на оптимізм Нацбанку щодо стабільності гривні, макроекономічна статистика від місяця до місяця не покращується і фундаментальні чинники говорять зовсім не на користь нацвалюти. Втім, у короткостроковій перспективі центробанк, ймовірно, свою упевненість підкріпить на ділі …

http://finance.eizvestia.com/full/import-narushaet-spokojstvie

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Газета "Сьогодні" в публікації "Потяги в Росію приходитимуть на годину пізніше" пише: проте, Київ-Варшава і Київ-Берлін прибувають за колишнім розкладом …

http://www.segodnya.ua/news/14309948.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Виліт Януковича в Польщу затримав туман" пише: перша зустріч президента у Вроцлаві повинна була початися о 8.45, але його літак поки не зміг піднятися в повітря …

http://www.segodnya.ua/news/14310000.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Учителі і лікарі не потрапили в список професій, необхідних для модернізації країни" пише: уряд РФ затвердив список 93 професій, необхідних для модернізації країни. Їх представники зможуть отримувати президентські і урядові стипендії - до 14 000 руб. на місяць. Учителів і лікарів у переліку не виявилося…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1421073/modernizaciya_bez_uchitelej

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Також "Відомості" у публікації "Сулейман Керімов скупив блакитних фішок на $3 млрд" пишуть: бізнесмен вирішив заробити на волатильності ринку. Восени він придбав значні пакети акцій російських блакитних фішок…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1421071/kerimov_nabil_portfel

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Видання «Ізвєстія» у публікації «Тіна Канделакі не просунулася у банківській справі» пише: проект з розповсюдження преміальних карт Single опинився на межі зриву……

http://izvestia.ru/news/506762

(УНІАН)