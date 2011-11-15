Комісія з виборів не зареєструвала жодного кандидата на посаду глави Молдови

Парламентська комісія з проведення виборів Президента Молдови не зареєструвала жодного кандидата на посаду глави держави.

Як передає РІА «Новости», термін реєстрації закінчився сьогодні опівночі.

Тепер комісія з виборів Президента Молдови має подати парламенту інформацію про це, а законодавчий орган прийме рішення про подальші дії.

Місцеві експерти вважають, що вибори Президента Молдови можуть бути перенесені з 18 листопада на іншу дату.

Керівник парламентської комісії з проведення виборів Президента Тудор ДЕЛІУ заявив журналістам, що якщо кандидати не будуть зареєстровані, то нинішня комісія буде розпущена, парламент може призначити нову дату виборів, організувати нову комісію і знову запустити процес реєстрації кандидатів на посаду Президента Молдови.

Опозиційна партія комуністів (ПКРМ) дотримується думки, що парламент має затвердити дату нових президентських виборів. Опозиція має намір вимагати провести вибори ще раз протягом 30 днів.

Місцеві експерти також вважають, що лідери правлячого альянсу "За європейську інтеграцію" стали заручниками внутрішніх розбіжностей і тепер неспроможні вивести країну з політичної безвиході. В останній день реєстрації кандидатів на посаду глави держави лідери Ліберально-демократичної, Демократичної і Ліберальної партій, що входять до правлячого альянсу "За європейську інтеграцію", не зуміли дійти спільного рішення і висунути "прохідного" кандидата.

Молдова потрапила в політичну безвихідь більше двох років тому, коли після парламентських виборів, які відбулися 5 квітня 2009 року і перемогу на яких здобула ПКРМ, в Кишиневі розпочалися масові безпорядки. Діюча влада пішли опозиції на поступки і провела перерахунок результатів голосування, проте він істотно не змінив розстановку сил у парламенті. Новий склад законодавчого органу пропрацював недовго. Наступний склад парламенту був сформований за підсумками дострокових виборів, що пройшли 29 липня 2009 року.

Дві спроби парламенту обрати Президента (10 листопада і 7 грудня 2009 року), коли кандидатом на цю посаду виступав лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ, закінчилися безрезультатно.

КС Молдавії наприкінці вересня 2010 року визнав, що необрання президента республіки на виборах 10 листопада 2009 року і на повторних виборах 7 грудня 2009 року є обставиною, що реабілітує розпуск парламенту. Відповідно до цього рішення і були призначені дострокові парламентські вибори, які відбулися 28 листопада 2010 року.

І цей парламент досі не знайшов виходу з політичного глухого кута, в який країна потрапила через необрання глави держави.