ЄС може почати безвізовий діалог з Росією – ЗМІ

Брюссель. Європейський Союз може почати безвізовий діалог з Росією.

Про це повідомляє сьогодні європейське Інтернет-видання EUobserver.

За даними видання, за початок таких переговорів висловилися Франція, Німеччина і Польща.

За даними EUobserver, відповідні пропозиції були озвучені в неділю, 13 листопада, під час вечері міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на якому, зокрема, обговорювали співпрацю ЄС і Росії.

Видання також зазначає, що поки у дипломатів немає упевненості в тому, що безвізовий діалог з Росією може бути розпочато вже на найближчому саміті ЄС-Росія, який відбудеться на початку грудня.