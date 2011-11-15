ВР не підтримала виключення статті 365 з УК, за якою засуджена Тимошенко

Верховна Рада України не підтримала поправку про виключення з Карного кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишній прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО засуджена до семи років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю поправку проголосувало всього 147 з 438 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Під час розгляду президентського законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)" депутати не прийняли жодної із запропонованих поправок і навіть переголосовують і відхиляють пропозиції, які підтримав Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як зазначив народний депутат України Андрій ШКІЛЬ (фракція "БЮТ-Батьківщина"), позиція фракції Партії регіонів і парламентської більшості "чітка і зрозуміла - переголосувати усі поправки і не підтримати" тих пропозицій, які гуманізують українське законодавство і приводять його до європейських норм.

"Я розумію, що і пан ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів), і більшість разом з Партією регіонів хочуть повернутися і жити у 25 році. Тільки невідомо, у якості кого - у якості тих, хто ловив, чи кого ловили. Тому що, якби вони в нинішній іпостасі з'явилися в 25 році, то ними б реально займалося ЧК", - підкреслив А.ШКІЛЬ.

Депутати продовжують розглядати законопроект. Ще рядом поправок передбачено змінити 365-у статтю ККУ, тобто, залишити само назву, але вилучити ряд норм, передбачених цією статтею.

Як повідомляв УНІАН, на виключенні з Карного кодексу України статті 365 наполягала опозиція.