Україна продовжує наполягати на фіксації в Угоді перспективи членства в ЄС - МЗС

Україна продовжує наполягати на фіксації в Угоді про асоціацію питання про перспективу членства України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

"У рамках переговорів у нас залишилося одне питання - європейської перспективи. Ми не сходимо з тієї позиції, що Україна повинна в тій або іншій формі отримати чіткий сигнал про можливість набути членства в ЄС", - сказав представник МЗС, додавши, що сторони шукатимуть прийнятну формулу інтеграції.

За словами О. ВОЛОШИНА, в Україні виходять з того, що у європейських партнерів України є розуміння європейського майбутнього України.

Водночас він зазначив, що деякі країни ЄС мають "специфічну чутливість" до кожного конкретного слова в угоді.

"На сьогодні ми бачимо готовність європейської сторони парафувати угоду. Ми робитимемо усе можливе, щоб ця готовність зберегла актуальність і 19 грудня реалізувалася в парафування угоди", - додав він.

За словами О. ВОЛОШИНА, питання, яке стосується судового процесу над екс-прем'єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, та інші внутрішньополітичні питання також обговорюють в ході переговорів.

"Що стосується Ю.ТИМОШЕНКО, як і інших питань внутрішньої політики України, то вони, безумовно, є присутніми в нашому діалозі, ми спілкуємося, обговорюємо, викладаємо свої аргументи, але ми постійно зазначаємо, що і опозиція, і влада, і суспільство абсолютно єдині в тому, що угода має бути парафована", - сказав він.

За словами О. ВОЛОШИНА, під час чергового раунду переговорів, який відбувся 11 листопада, було підтверджено, що переговори на рівні делегацій України і ЄС щодо укладення Договору про асоціацію практично завершені.

Сторони домовилися почати внутрішні процедури з метою підготовки тексту угоди і укладення.

Окремі наявні технічні питання будуть врегульовані на експертному рівні.