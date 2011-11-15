ВР ухвалила в першому читанні проект закону про державне стратегічне планування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про державне стратегічне планування».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 266 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, встановлює загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування. Визначені принципи державного стратегічного планування.

Законопроектом передбачено, що на довгостроковий період (понад п’ять років) розробляються: Стратегія розвитку України; Стратегія регіонального розвитку України; Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

На середньостроковий період (від трьох до п’яти років) розробляються: План соціально-економічного розвитку України; плани соціально-економічного розвитку АРК, областей, районів, міст; Прогноз економічного і соціального розвитку України; Прогноз державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди; прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди; державні цільові програми; регіональні та місцеві цільові програми; плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній; Основні засади грошово-кредитної політики.

На короткостроковий період (один рік) розробляються: Основні напрями економічної політики; державний бюджет України; місцеві бюджети; річні фінансові плани державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі; плани діяльності центральних органів виконавчої влади; прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг.

Передбачено, що Стратегія розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на десятирічний період.

Кабінет міністрів України розглядає і схвалює проект Стратегії розвитку України та подає Президенту України.

Стратегія розвитку України затверджується указом Президента України.

Прогноз економічного і соціального розвитку України розробляється щороку на плановий і два наступних роки до 1 травня року, що передує плановому, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та приймається Кабінетом міністрів.

Законопроектом передбачено, що Кабмін не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів економічної політики і у п’ятиденний строк подає його до Верховної Ради України.

Проект Основних напрямів економічної політики розробляється з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (зокрема показників номінального і реального валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття).