ВР планує створення патронатних служб віце-прем’єрів
19:31, 15 листопада 2011Різне
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет міністрів України».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 291 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
Законопроектом планується створення у складі Секретаріату Кабміну, крім апарату прем’єр-міністра України та патронатної служби першого віце-прем’єр-міністра України, патронатних служб віце-прем’єр-міністрів України.
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