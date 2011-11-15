ВР планує створення патронатних служб віце-прем’єрів

19:31, 15 листопада 2011
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 291 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом планується створення у складі Секретаріату Кабміну, крім апарату прем’єр-міністра України та патронатної служби першого віце-прем’єр-міністра України, патронатних служб віце-прем’єр-міністрів України.

 

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