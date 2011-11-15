Анонс на 16 листопада

* Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2011. Рік інформаційних технологій» проведе road show-інноваційних проектів - фіналістів конкурсу. В результаті будуть визначені переможці Конкурсу. У журі Конкурсу входять: Олександр Кардаков, голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп»; Анна Дегтерева, ген.директор компанії «Global Management Challenge»; Руслан Крамаренко, зст.голови КМДА; Даг Лайнер, президент норвезької компанії «Норронт»; Олександр Волков, виконавчий директор Асоціації приватних інвесторів України; Влад Воскресенський, ген.директор і співвласник компанії InvisibleCRM; Максим Школьник, голова правління фонду Technobridge та ін.

* Відбудуться Євродебати Європейської Бізнес Асоціації на тему: «Нові ініціативи НБУ для ринку безготівкових платежів: за і проти». Учасники: Сергій Равняго, голова представництва MasterCard Europe в Україні; Світлана Георбелідзе, директор, VISA Україна; Володимир Лавренчук, голова Правління, Райффайзен Банк Аваль; Борис Тимонькін, голова Правління, Укрсоцбанк; Микола Катеринчук, народний депутат України та ін.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У рамках Всеукраїнської Тижня безпеки дорожнього руху відбудеться круглий стіл на тему: «Державна політика у сфері підготовки, перепідготовки водіїв колісних транспортних засобів». Учасники: директор Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Д. Пєтухов, голова Держадміністрації автомобільного транспорту С. Доброход, начальник Головавтотрансінспекції Ю. Майборода, директор Департаменту безпеки Мінінфраструктури Ю. Гержод, начальник відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи Управління Державтоінспекції МВС України А. Демянко, начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України С. Будник, президент ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» М. Берлін.

* Прес-конференція на тему: "Африканська чума свиней в Росії: хто гарантує безпеку м`яса і сала, яке завозиться в Україну?". В роботі візьме участь Іван Бісюк, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерське захоплення єдиного в Україні зареєстрованого виробника біопрепаратів для захисту рослин від хвороб і шкідників". Мова піде про ситуацію навколо компанії ТОВ «Захист-Агро», препарати якої внесені до Державного реєстру. Рейдерами виступає одна з корпорацій м.Одеса. Під прикриттям працівників правоохоронних органів одеська компанія-рейдер виготовляє контрафактну продукцію: під виглядом біопрепаратів продає звичайну воду. Такі шахрайські методи дискредитують чесних виробників біопрепаратів, завдають значної шкоди агросектору України та можуть призвести до непоправних наслідків для здоров`я споживачів. Буде оприлюднено звернення до всіх гілок влади, надані фото та відеоматеріали. Учасники: директор ТОВ «Біо» м. Київ, член правління об`єднання «Захист-Агро», Одеська обл. Біляївський р-н с. Василівка В`ячеслав Вітвицький і почесний президент ВО інвалідів Віктор Костюк, громадські діячі, експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (095) 698-64-56 (096) 849-71-33, v2010vm@gmail.com.

* Круглий стіл профспілкових та громадських організацій, що представляють інтереси силових структур, на якому будуть окреслені гострі соціальні проблеми: грошове забезпечення і компенсації, житлове будівництво і т.п, також буде названий формат участі організацій силовиків в акціях протесту. Учасники: голова ВГО «Комітет із захисту прав військовослужбовців» Володимир Шуба, голова Незалежної профспілки військовослужбовців України Олександр Малах, голова Об`єднання депутатів Києва «Порада» Валентин Олійник, голова Всеукраїнського співтовариства ветеранів Володимир Гуменюк, голова НФПУ Мирослав Якибчук, голова Асоціації ветеранів МВС України Володимир Корнійчук, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор Доманський.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Медіаіндустрія в нестабільній економіці". Учасники в Києві: Олександр Харченко, головний редактор ІА "УНІАН"; В`ячеслав Старейченко, перший заст.головного редактора газети "Известия в Украине". У Москві: Василь Гатов, заст.ген.директора ФГУП РАМИ "РИА Новости"; Сергій Рогожкін, заст.ген.директора "МК"; Михайло Котов, головний редактор Газети.ру. Питання: Фінансова незалежність ЗМІ - чи досяжна вона? Як економічна криза вплинула на фінансову стійкість ЗМІ? Які шляхи та методи досягнення окупності й прибутковості ЗМІ?

* Відбудеться засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України. Учасники: заст.міського голови - секретар Київради Г. Герега, голова Комітету ВРУ з питань бюджету В. Баранов, заст.керівника Апарату ВРУ В. Яловий, експерти, науковці. Учасники обговорять питання формування місцевих бюджетів на 2012 рік і питання управління земельними ресурсами.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться: проект Закону про державну фінансову підтримку експортної діяльності; проект Закону про внесення зміни до ст.5 Закону України «Про судовий збір» (про доповнення переліку пільгових категорій); проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку та ін.

* Комітет ВРУ з питань культури і духовності у порядку контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» проведе виїзне засідання в центральній історичній частині міста Києва на тему: «Як ліквідувати схему знищення пам`яток архітектури в центрі Києва?».

* Прес-конференція, присвячена відкриттю "II Українського Інвестиційного Форуму". Учасники: перший заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Арчіл Кекеліа; член ради директорів, засновник і перший президент CFA Україна Андрій Климчук; регіональний директор CFA інституту в країнах Європи, Близького Сходу й Африки Нітін Мехта; керуючий партнер "Євровенчерз Україна" Олесь Гаврилишин; партнер, керівник відділу супроводу операцій "Ернст енд Янг" в Україні Дмитро Литвак, віце-президент CFA Україна, генеральний менеджер Українського інвестиційного форуму Марія Барабаш.

* Круглий стіл на тему: «Як швидко, якісно й економно обігріти квартиру?». Запрошені: Сергій Кочетков, заступник начальника центру досліджень «УкрТЕСТ» при Укрметртестстандарті; Петро Смертенко, Національний координатор європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA; Дмитро Лебедєв, керівник відділу по роботі з корпоративними клієнтами сервісного центру «КРОК ТТЦ».

* Відбудеться брифінг на тему: «Нові можливості для безробітних». Учасники: Віктор Сухомлин, директор Київського міського центру зайнятості; Микола Кучинський, заступник начальника відділу ГУ освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради; Лідія Крешимінська, директор вищого комерційного училища КНТЕУ (м.Київ); Петро Наконечний, директор вищого професійного училища № 33 м.Києва; Василь Межиговський, в.о. директора навчально-курсового комбінату КП «Київпастранс». Тема: «Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання: нові можливості для безробітних, кваліфіковані кадри для роботодавців».

* Прес-конференція на тему: «Небезпека та заборона купівлі ліків у «Інтернет-аптеках». Учасники: Олексій Соловйов, голова Держслужби України з лікарських засобів; Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів та ін.

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