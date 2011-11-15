Головне на 15 листопада

Фінанси

Митний союз може запровадити захисні заходи стосовно учасників договору про зону вільної торгівлі СНД, якщо в результаті налагодження сторонами договору вільної торгівлі з іншими суб`єктами для промисловості країн МС може виникнути якась загроза.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено додатком №6 до документа.

«У разі, якщо участь однієї зі сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої сторони в таких обсягах, які завдають збитків або загрожують завдати збитків промисловості Митного союзу, то государства–участники Митного союзу без збитків для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій сторонами, залишають за собою право запровадити мита відносно імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони в розмірі ставки режиму найбільшого сприяння», - йдеться в додатку.

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі на своєму засіданні ввечері 14 листопада схвалив позицію щодо економічної частини угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, члени Комітету підтримали основні пропозиції доповідача Павла ЗАЛЕВСЬКОГО (група народних партій, Польща), які стосувалися, зокрема, завершення переговорів про угоду про асоціацію до кінця цього року та парафування угоди, а також проведення реформ в Україні з метою модернізації інфраструктури.

У позиції Комітету також зазначається, що угода про асоціацію має зміцнити верховенство права в Україні, що важливо, передусім, для іноземних інвесторів.

Позиція Комітету з питань закордонних справ буде передана Комітету з питань закордонних справ, який остаточно розгляне проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща), щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори з Україною про угоду про асоціацію на своєму засіданні у четвер, 17 листопада.

Після цього проект документу буде винесено на голосування депутатів Європарламенту.

ЄП має схвалити свої рекомендації щодо переговорів у відповідності до Лісабонської угоди, яка розширила деякі його повноваження.

Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР прогнозує, що за підсумками 2011 року ріст валового внутрішнього продукту України складе 5%, інфляція складе менше 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей М.АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-ій щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

У 2012 році М.АЛЬЄР прогнозує уповільнення темпів росту ВВП в Україні до 3,5-4% за підсумками року. При цьому, на його думку, рівень інфляції у 2012 році залишиться на рівні менше 10%.

За прогнозами М.АЛЬЄРА, дефіцит платіжного балансу України в поточному році складе 4,5% ВВП, у 2012 - 5,5% ВВП.

У цілому глава представництва МВФ в Україні вважає, що у 2012 році можна чекати погіршення загальної економічної ситуації в Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду повернеться для продовження роботи в Україну після завершення переговорів України і Росії щодо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-ій щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

"Уряд України вважає, що буде підписано чергову угоду з Росією щодо газу. І ми погодилися почекати до досягнення остаточного результату", - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому роботу, яку представники місії МВФ провели під час візиту в Україну з 25 жовтня по 3 листопада, він назвав плідною.

Національний банк України прогнозує, що ріст валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року складе 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацбанку України Сергій АРБУЗОВ під час відкритого засідання правління Нацбанку.

При цьому він зазначив, що за останніми даними, за січень-жовтень поточного року ріст ВВП склав 5,5%. Крім того, за його словами, за підсумками поточного року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 7,5%. При цьому С. АРБУЗОВ нагадав, що урядовий прогноз інфляції в поточному році складає 8,9%, а за січень-жовтень показник інфляції склав 5,4%.

Національний банк України має намір розширити свої інструменти управління готівковим ринком з метою скорочення питомої ваги готівки поза банками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА під час відкритого засідання правління НБУ у вівторок.

«НБУ, виконуючи свою основну функцію – управління ліквідністю на ринку, зараз зосереджує свою увагу на безготівкових розрахунках, тобто ми управляємо тією ліквідністю, яка сформована на коррахунках банків", - сказала О.ЩЕРБАКОВА. Щодо сегменту готівкового ринку вона відзначила: "Ми приділяли йому увагу, але не управляли цим інструментом».

У НБУ заявляють про високу частку готівкових розрахунків в Україні. Так, в нашій країні питома вага готівки поза банками становить 28%, тоді як в країнах Західної Європи - близько 18%, а, наприклад, у США - не більше 10%.

За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, надмірна ліквідність готівкового ринку може стати причиною «атак» як на курс гривні, так і на показник інфляції.

З метою створення нового інвестиційного інструменту, перш за все для фізичних осіб, Нацбанк має намір випускати свої сертифікати з прив`язкою до курсу золота.

«Сертифікат Національного банку, який ми плануємо випустити в готівковій формі, буде спрямований на роботу саме з фізичними особами. Ці інструменти будуть не іменними, а на пред`явника», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

За її словами, планується, що сертифікат може вільно обертатися на ринку, він може бути використаний як застава за кредитом.

Крім того, директор генерального департаменту регулювання грошового обігу Нацбанку України Віктор НЕСТЕРЕНКО заявив, що НБУ також має намір випускати інвестиційні монети. Вони будуть виготовлені з дорогоцінних металів (золото, срібло, платина) найвищих проб необмеженим тиражем.

Регулятор має намір налагодити випуск інвестиційних монет незалежно від пам`ятної тематики.

«Ціна інвестиційних монет буде нижча, ніж пам`ятних монет, у зв`язку з меншими витратами на їх виготовлення завдяки великому тиражу, нижчій якості чеканки монет і спрощеній формі упаковки», - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

Він відзначив, що продаватися інвестиційні монети будуть за ціною дорогоцінного металу з незначною маржею. Такі операції не оподатковуватимуться на додану вартість.

У НБУ сподіваються, що зазначені інструменти стануть для населення альтернативою іноземній валюті як засіб заощадження.

Заступник голови Національного банку України Віра РИЧАКОВСЬКА заявила, що з метою забезпечення випуску зазначених інструментів, а також з метою поповнення золотовалютних резервів Нацбанку регулятор має намір налагодити видобуток золота, а також активізувати скупку золота у ломбардів і населення.

Для більшої привабливості операцій зі скупки Нацбанком золота пропонується звільнити від оподаткування дохід фізосіб від таких операцій, а також звільнити ці операції від ПДВ. За словами В.РИЧАКОВСЬКОЇ, ці податки потраплять до бюджету через механізм відрахування частини прибутку Нацбанку до держбюджету.

Відповідні постанови щодо випуску сертифікатів НБУ та інвестиційних монет, а також Стратегії діяльності Національного банку із видобутку золота планувалося затвердити на сьогоднішньому засіданні правління НБУ.

Верховна Рада ухвалила поданий Президентом проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 268 із 314 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Народні депутати не підтримали жодну з 223-х запропонованих поправок, в тому числі щодо статті 365 Кримінального кодексу України, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Зазначена модель пропонується також і для тих випадків, коли суб’єктом злочину є службова особа юридичної особи приватного права (статті 364-1 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", 365-1 "Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" Кримінального кодексу України).

Разом із цим закон скасовує кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку.

Йдеться про склади злочинів, передбачених статтями 201 "Контрабанда" – стосовно контрабанди товарів, 202 "Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг", 203 "Зайняття забороненими видами господарської діяльності", 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті", 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків", 214 "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", 215 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків", 217 "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма", 218 "Фіктивне банкрутство", 220 "Приховування стійкої фінансової неспроможності", 221 "Незаконні дії у разі банкрутства", 223 "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску", 225 "Обман покупців та замовників", 226 "Фальсифікація засобів вимірювання", 228 "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій", 234 "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів", 235 "Недотримання особою обов`язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання чинного Кримінального кодексу України.

За вчинення вищеназваних правопорушень законом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів.

У зв`язку з цим законом встановлено, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.

Стосовно підстав застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності, а також у справах щодо службових злочинів, вчинених підприємцями, законом запроваджується механізм, відповідно до якого, підозрюваного, обвинуваченого у таких справах може бути взято під варту лише у випадку невнесення ними коштів як застави або переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи.

Законом також установлено перелік складів злочинів у сфері господарської діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого. При цьому порядок притягнення до кримінальної відповідальності за скаргою потерпілого передбачає, що відповідна кримінальна справа підлягає закриттю у випадку, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим до моменту видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку.

Притягнення до кримінальної відповідальності лише за наявності скарги потерпілого стосується складів злочинів, передбачених статтями 203-1 "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва", частиною першою статті 206 "Протидія законній господарській діяльності", 219 "Доведення до банкрутства", 229 "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару", 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю", 232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці", 232-1 "Незаконне використання інсайдерської інформації", 232-2 "Приховування інформації про діяльність емітента" чинного Кримінального кодексу України.

Крім того, законом внесено зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення у сфері господарської діяльності, а також виключено статтю 160-2 "Незаконна торговельна діяльність", яка дублює зміст статті 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності", і статтю 168 "Випуск у продаж нестандартної продукції", яка дублює зміст статті 167 "Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів" названого Кодексу.

Законом передбачено внесення змін до таких законодавчих актів: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про міліцію".

Соціальна політика

У Донецьку сьогодні вночі 41 учасник акції протесту - чорнобильці, афганці та «діти війни», перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління Пенсійного фонду України, почали голодовку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, протестувальники вимагають, щоб до них негайно прибув прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Голодовку почала 41 людина. Всі вони провели ніч у будівлі управління Пенсійного фонду», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

При цьому він відзначив, що готовність приєднатися до голодовки письмово підтвердили 218 чоловік.

«Але у зв`язку з тим, що у людей при собі не було медичних препаратів для підтримки здоров`я, вони роз`їхалися по домівках за медикаментами – хто за інсуліном, хто за чим...», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

Він також сказав, що у нього поки що немає даних, чи прибуде М.АЗАРОВ до Донецька.

«У мене є інформація, що губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ веде переговори з АЗАРОВИМ», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

«Зараз протестувальники знову збираються біля Пенсійного фонду. Що робити далі, думатимемо за ситуацією», - сказав він.

Микола АЗАРОВ вважає, що в Донецьку достатньо чиновників, які можуть розібратися з проблемами чорнобильців і афганців, які оголосили голодовку в обласному управлінні Пенсійного фонду України з вимогою до влади виконати закони про доплату до пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«У Донецьку є ті відповідальні керівники, які ведуть діалог з людьми. У них досить повноважень, щоб розмовляти. Ми ситуацію тримаємо на контролі», - сказав М.АЗАРОВ.

В Україні в жовтні ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з вереснем на 6,3%, або на 25,6 тис. чоловік, і на 1 листопада становила 378,9 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 30,5%, або на 166 тис. чоловік (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. чоловік).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 листопада 2011 року становив 1,4% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 листопада ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 268,3 тис. чоловік, що на 4,6%, або на 12,8 тис. чоловік, менше порівняно з даними на 1 жовтня ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 листопада 2011 р. становила 906 грн., що на 21 грн. більше, ніж на 1 жовтня ц.р.

В Україні в жовтні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 чоловік (на 1 січня ц.р. – 88 чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 листопада 2011 року становила 397,6 тис. чоловік, що на 22,4 тис. чоловік менше, ніж на 1 жовтня ц.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 листопада 2011 року становила 82,1 тис. чоловік (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. чоловік).

Фондовий ринок

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Фонд державного майна України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду державного майна України.

Передбачено, що ФДМУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання й відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.

Фонд держмайна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність фонду спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна визначаються Конституцією та законами України, актами Президента і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Законопроектом визначено основні завдання ФДМУ.

Передбачено, що Фонд державного майна України подає:

щомісяця Президенту України і Кабінету міністрів України інформацію про хід виконання Державної програми приватизації;

щоквартально Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету міністрів України аналітичну довідку про роботу та хід виконання Державної програми приватизації;

щороку Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету міністрів України звіт про роботу та хід виконання Державної програми приватизації.

Також визначено повноваження Фонду державного майна України.

Передбачено, що ФДМУ очолює голова, який за згодою Верховної Ради призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Перший заступник і заступник голови фонду призначаються на посаду за поданням прем’єр-міністра та звільняються з посади Президентом.

Прем’єр-міністр вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посаду першого заступника та заступника голови фонду відповідно до пропозицій голови фонду.

Будівництво і ЖКГ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунальних послуг та вдосконалення механізму тарифоутворення).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 263 із 291 народного депутата України, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги», якими передбачено, що ціна/тариф на житлово-комунальні послуги може включати інвестиційну складову - витрати на відшкодування залучених інвестиційних ресурсів за інвестиційними програмами та їхньої вартості у межах і за рахунок зниження фактичної собівартості житлово-комунальних послуг в результаті залучення таких інвестиційних ресурсів.

Також передбачено, що порядок розробки, погодження і затвердження інвестиційних програм (комплекс заходів, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи/експлуататції систем централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, конструктивних елементів житлових будинків і гуртожитків, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків, який містить зобов’язання виконавця/виробника щодо будівництва чи реконструкції або модернізації об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг), порядок контролю за їхньою реалізацією, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, і граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов’язань за ними затверджуються Кабінетом міністрів.

Інвестиційна програма повинна містити перелік заходів, строки та графік їхньої реалізації з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування і порядку погашення інвестицій.

Розмір інвестиційної складової ціни/тарифу, що включається до собівартості житлово-комунальних послуг, затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення цін/тарифів.

У законопроекті зазначено, що включення до складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг інвестиційної складової ціни/тарифу не є підставою для перегляду ціни/тарифу на відповідні послуги у бік зростання. Після повернення вкладеної інвестиції ціна/тариф на відповідну житлово-комунальну послугу підлягає зменшенню на величину зменшення собівартості внаслідок реалізації відповідної інвестиційної програми.

Рівень рентабельності, що застосовується при розрахунку економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг, затверджується Кабінетом міністрів.

У випадку зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної зарплати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів.

При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення.

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