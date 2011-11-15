Курс НБУ на 16.11.11
20:20, 15 листопада 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.11.11100 USD - 798.3500 (15 листопада - 798.2300)100 EUR - 1080.3272 (15 листопада - 1090.3024)10 RUR - 2.6039 (15 листопада - 2.6351)Облікові курси банківських металів на 16.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140908.78 (15 лист.-142124.85)961 XAG 10 Срібло-2715.99 (15 лист.-2744.31)962XPT10Платина-130131.05(15 лист.-131707.95)964XPD10Паладій-52371.76 (15 лист.-52603.36)
Офіційний курс НБУ на 16.11.11
100 USD - 798.3500 (15 листопада - 798.2300)
100 EUR - 1080.3272 (15 листопада - 1090.3024)
10 RUR - 2.6039 (15 листопада - 2.6351)
Облікові курси банківських металів на 16.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-140908.78 (15 листопада-142124.85)
961 XAG 10 Срібло-2715.99 (15 листопада-2744.31)
962XPT10Платина-130131.05(15 листопада-131707.95)
964XPD10Паладій-52371.76 (15 листопада-52603.36)
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