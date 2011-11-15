Курс НБУ на 16.11.11

Офіційний курс НБУ на 16.11.11100 USD - 798.3500 (15 листопада - 798.2300)100 EUR - 1080.3272 (15 листопада - 1090.3024)10 RUR - 2.6039 (15 листопада - 2.6351)Облікові курси банківських металів на 16.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140908.78 (15 лист.-142124.85)961 XAG 10 Срібло-2715.99 (15 лист.-2744.31)962XPT10Платина-130131.05(15 лист.-131707.95)964XPD10Паладій-52371.76 (15 лист.-52603.36)

Офіційний курс НБУ на 16.11.11 100 USD - 798.3500 (15 листопада - 798.2300) 100 EUR - 1080.3272 (15 листопада - 1090.3024) 10 RUR - 2.6039 (15 листопада - 2.6351) Облікові курси банківських металів на 16.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-140908.78 (15 листопада-142124.85) 961 XAG 10 Срібло-2715.99 (15 листопада-2744.31) 962XPT10Платина-130131.05(15 листопада-131707.95) 964XPD10Паладій-52371.76 (15 листопада-52603.36)

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